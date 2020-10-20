ابتكارات عالمية في قاعة الطاقة في «ويتيكس» و«دبي للطاقة الشمسية»

المصدر: دبي-البيان

تعرض قاعة الطاقة في النسخة الاستثنائية ثلاثية الأبعاد من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس) ومعرض دبي للطاقة الشمسية 2020 اللذين تنظمهما هيئة كهرباء ومياه دبي، من خلال منصة افتراضية عبر الإنترنت، أحدث الحلول والأنظمة المبتكرة المتعلقة بالبنى التحتية والأتمتة والكابلات والصمامات، إضافة إلى كافة الجوانب المتعلقة بإنتاج ونقل وتوزيع وتخزين الطاقة والمياه، والتي تقدمها مجموعة من كبرى الشركات الوطنية والعالمية الرائدة والمتخصصة المشاركة.

وتوفر الهيئة خلال الدورة الثانية والعشرين من معرض «ويتيكس» والدورة الخامسة من معرض دبي للطاقة الشمسية، تجربة جديدة تعد الأولى من نوعها على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ويتيح «ويتيكس» و«دبي للطاقة الشمسية» للشركات عرض منتجاتها بطريقة مبتكرة من خلال منصات ثلاثية الأبعاد يتم تصميمها خصيصاً لتناسب احتياجات كل شركة، فضلاً عن إمكانية عقد اللقاءات والمشاركة في الندوات وورش العمل بالاعتماد على أحدث التقنيات الذكية في هذا المجال.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي رئيس ومؤسس معرض «ويتيكس» ومعرض دبي للطاقة الشمسية: توفر الهيئة تجربة استثنائية للعارضين والزوار من مختلف أنحاء العالم للاطلاع على أحدث التقنيات وآخر التطورات في مجالات المياه والطاقة والاستدامة والابتكار دون الحاجة إلى السفر. ويدعم «ويتيكس» و«دبي للطاقة الشمسية» جهود تعزيز التنمية المستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي أثمرت عن سياسات واستراتيجيات وخطط رائدة، بما في ذلك استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، واستراتيجية الحد من الانبعاثات الكربونية 2021، التي عززت مكانة دبي كمركز عالمي للاقتصاد الأخضر.

وتعد النسخة «المحايدة للكربون» من معرض «ويتيكس» و«دبي للطاقة الشمسية»، فرصة مهمة للعارضين والمسؤولين وصناع القرار والزوار وطلاب الجامعات والمستثمرين وجميع المهتمين بقطاعات الطاقة والمياه والطاقة المتجددة والبيئة والاستدامة لبناء الشراكات والعلاقات التجارية وعقد الاجتماعات والصفقات، والتعرف على احتياجات السوق، إضافة إلى المشاركة في مجموعة كبيرة من الندوات وورش العمل المتخصصة لمناقشة أحدث التقنيات . ويمكن التسجيل في «ويتيكس» و«دبي للطاقة الشمسية» 2020 المقامين في الفترة من 26 إلى 28 أكتوبر عبر الموقع.

https:/‏/‏www.wetex.ae/‏Registration

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