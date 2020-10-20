بلدية دبي تدعم مشاركة الإمارة في مبادرة Countdown العالمية

المصدر: دبي - البيان

أطلقت بلدية دبي حزمة من المبادرات المتفردة والداعمة لمشاركة الإمارة في مبادرة Countdown العالمية، التي تهدف إلى طرح الحلول المبتكرة لتسريع الحد من تداعيات التغير المناخي وتخفيض الانبعاثات الكربونية في البيئة، وتشمل المبادرات التي تشرف عليها بلدية دبي منشآت استرداد المواد (MRFs)، والتي جاءت تطبيقاً لأفضل الممارسات العالمية ولتحقيق أهداف استدامة التنمية والاقتصاد الدائري، حيث أقامت البلدية 3 منشآت لاسترداد المواد القابلة لإعادة التدوير بالإمارة بالشراكة مع القطاع الخاص، وذلك للأهمية المتزايدة لاستدامة أنشطة إعادة التدوير، وتقليل استنزاف الموارد الطبيعية، وتشمل المنشآت: شركة تدوير لمعالجة النفايات وشركة ويست كوست لتجميع النفايات وشركة جرين ماونتن لإعادة التدوير وإدارة النفايات.

ومن المبادرات الأخرى «برامج فصل النفايات»، حيث أثبتت عملية فصل النفايات في مواقع إنتاجها فاعلية كبرى في زيادة معدلات إعادة التدوير وتحويل النفايات وإعادة استغلالها لصالح المجتمع، بالإضافة إلى مبادرة «مراكز تجميع المواد» وذلك للمساهمة في تحقيق مستهدفات الأجندة الوطنية الخاصة بتحويل 75% من النفايات مسار الطمر قامت بلدية دبي بإطلاق مشروع لإنشاء مراكز لتجميع المواد القابلة لإعادة التدوير، ومبادرة « تبادل النفايات» التي تعتمد على فرضية أن ما قد يكون نفايات لعملية إنتاجية ما يمكن استخدامه كمواد خام للإنتاج في عملية صناعية أخرى، ومبادرة «غازات المكبات» حيث يهدف مشروع تجميع واستخدام غازات المكبات، إلى الحد من انبعاث الغازات الناتجة من مواقع طمر النفايات.

يضاف لذلك حملات التثقيف والتوعية لإطلاع المجتمع على التغيّرات التي تطرأ على أنظمة جمع وتخزين ونقل النفايات.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز