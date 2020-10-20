«دبي للسياحة» تكرس جهودها للحفاظ على الموارد

المصدر: دبي - البيان

أطلقت دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي مبادرة «دبي للسياحة المستدامة» في عام 2016، مستلهمةً ذلك من رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، التي تستشرف آفاق المستقبل لتضع دبي بين أولى وجهات السياحة المستدامة الرائدة عالمياً، وبما يتوافق مع استراتيجية السياحة التي تستهدف الوصول بدبي لتصبح المدينة المفضلة والأكثر زيارة في العالم.

وتستعرض جائزة دبي للسياحة المستدامة التزام «دبي للسياحة» بدعم جهود المدينة بخفض البصمة الكربونية ضمن «استراتيجية دبي للحد من ثاني أكسيد الكربون»، وكذلك خفض انبعاثات الكربون بنسبة 16% بحلول عام 2021، لجعل دبي المدينة الأقل انبعاثاً للكربون على مستوى العالم.

وتتيح مبادرة «أداة احتساب الكربون» لـ«دبي للسياحة المستدامة» إمكانية تحليل البصمة الكربونية عبر 11 مصدراً لانبعاثات الكربون بشكل شهري وفق الطرق الأساسية لأداة احتساب الكربون، التي تم تطويرها بالشراكة مع «مركز دبي لضبط الكربون».

متطلبات الاستدامة

إلى ذلك أطلقت «دبي للسياحة» متطلّبات الاستدامة التسعة عشر لتوطيد التعاون مع المنشآت الفندقية بما يساهم في تعزيز قطاع الضيافة من جهة وتجربة الزوار من جهة أخرى، وكذلك تحسين أداء الاستدامة في هذا القطاع على المدى الطويل، علاوةً على ترسيخ تنافسية اقتصاد دبي للقطاعات المرتبطة بالسياحة.

كما طورت «دبي للسياحة المستدامة» وبالتعاون مع كلية دبي للسياحة برنامج منهج الاستدامة والتدريب الإلكتروني الهادف إلى تدريب قطاع الضيافة على أساسيات السياحة المستدامة، كما طورت «لعبة الألواح المستدامة» ضمن إطار جهود «دبي للسياحة المستدامة» في رفع مستوى الوعي في أوساط العاملين في الفنادق بأهمية اعتماد الممارسات الصديقة للبيئة .

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