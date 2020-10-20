برئاسة الإمارات.. وكلاء وزارات داخلية «التعاون» يبحثون تعزيز التنسيق الأمني

المصدر: أبوظبي - وام

ترأست دولة الإمارات العربية المتحدة الاجتماع التحضيري لوكلاء وزارات الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، للتحضير للاجتماع الـ 37 لوزراء الداخلية بدول المجلس. وتم خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات المتصلة بتعزيز التنسيق والتعاون الأمني بين دول المجلس.

وألقى الفريق سيف عبد الله الشعفار، وكيل وزارة الداخلية رئيس الاجتماع، رئيس وفد دولة الإمارات العربية المتحدة، كلمة في افتتاح الاجتماع الذي عقد صباح أمس، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي عن بعد رحب فيها بالمشاركين ونقل لهم تحيات الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وتمنياته بالتوفيق والنجاح.

وقال الفريق الشعفار: «إن الاجتماع يشكل استمراراً للجهود الكبيرة التي تبذلها دول المجلس لتعزيز التعاون والتنسيق فيما بينها في مختلف المجالات الأمنية ومراجعة خطط العمل الأمني المشترك خاصة في ظل التطورات والمتغيرات المتسارعة التي تشهدها منطقتنا والعالم من حولنا، لافتاً إلى أن الاجتماع يعتبر مناسبة لتبادل الرؤى والتنسيق المشترك في سبيل تعزيز جهود مكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد والتغلب عليها».

وتوجه في ختام كلمته بالشكر والتقدير إلى رجال الأمن في دول المجلس الذين بذلوا ولا يزالون جهوداً كبيرة في تنفيذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من الجائحة.

وجرى أيضاً مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال والإعلان عن التوصيات التي سيتم رفعها إلى الاجتماع الـ 37 لوزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

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