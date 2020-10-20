تسريع تنفيذ مشاريع البنية التحتية لتأمين المساكن والطرق خلال الشتاء

المصدر: رأس الخيمة- أحمد أبوالفتوح

أكد المهندس أحمد محمد الحمادي مدير عام دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة لـ«البيان» أن الدائرة ممثلة في مؤسسة الأشغال استغلت انخفاض الحركة المرورية على شبكة الطرق في مناطق الإمارة، خلال فترة البرنامج الوطني للتعقيم ضد جائحة «كورونا»، بتسريع عمليات تنفيذ مشاريع البنية التحتية وتطوير كفاءة الطرق وإنشاء وصيانة عبارات تصريف المياه بالمناطق الجبلية، بهدف تأمين مساكن الأهالي وشبكة الطرق من مخاطر جريان الأودية خلال فصل الشتاء.

وكشف الحمادي، عن إنجاز مشاريع بنية تحتية لتطوير مناطق سكنية في الإمارة، وصيانة وإحلال عبارات تصريف مياه الأمطار بمناطق الأودية الجبلية بطول 1000 متر مربع، بهدف تأمين مساكن الأهالي والمزارع القريبة من تلك المناطق للقضاء على تحديات جريان الأودية الجبلية وانقطاع الطرق خلال موسم هطول الأمطار.

ووضعت مؤسسة الأشغال خططاً مستقبلية للمناطق مثل طريق وادي غليلة وطريق وادي شعم على مدى السنوات المقبلة لمعالجة مشكلة التخفيف من آثار جريان الأودية وتأثيرها السلبي على المناطق السكنية المجاورة للتضاريس الجبلية.

وأضاف: تضمنت المشاريع إطلاق المرحلة الثانية من إنشاء الخزان المائي بمنطقة وادي نقب بتعميق أرضية الخزان إلى 29 متراً لاستيعاب 3 ملايين متر مكعب من مياه الأمطار، ورفع كفاءة جميع مخارج الأودية من الخزان المائي، وتحقيق الاستفادة القصوى من المياه التي يحصدها الخزان، مقارنة بالمرحلة الأولى تعميق الخزان إلى 20 متراً لاستيعاب 2 مليون متر مكعب من مياه الأمطار.وتضمن مشروع الخزان المائي تحويل جميع مجاري الأودية الجبلية إلى اتجاه جديد بعيداً عن المناطق السكنية في الفحلين وشعبية بني مزارع.

وادي البيح

وأوضح الحمادي، تضمنت مشاريع البنية التحتية، استبدال 5 عبارات لتصريف مياه الأمطار بمنطقة وادي البيح بمعابر وديان سطحية مكونة من كيان خرساني تحت الأرض بعمق 3 أمتار كمانع ضد نحر الطريق من شدة جريان مياه الأودية .

جبل جيس

وأكد الحمادي، يمثل مشروع تطوير وإحلال طريق قمة جبل جيس أهم مشاريع البنية التحتية التي تنفذها مؤسسة الأشغال، لدور الطريق في دعم القطاع السياحي، وذلك بتطوير 3 مناطق جديدة ، بالإضافة لمشروع الطرق الجديد، الذي يربط الطريق الدائري بقمة جبل جيس مروراً بمنطقة وادي حقيل وصولاً إلى منطقة وادي شحة، بطول 7.5 كيلو مترات، حيث بلغ معدل إنجاز المشروع 10%، بالإضافة لتوسعة عرض وادي شحة 10 أمتار إضافية لتفادي ضرر الطرق من جريان الوادي.

أنجزت مؤسسة الأشغال مشروع توسعة القناة المائية بشعبية راشد في منطقة الرمس، بالإضافة لإنشاء 3 عبارات مائية جديدة، لضمان انسيابية حركة مرور مياه الأودية الجبلية . وأوضح الحمادي، نفذت مؤسسة الأشغال حزمة مشاريع صيانة الطرق وحماية جوانب الطرق من النحر في مختلف مناطق رأس الخيمة، بمجموع أكثر من 600 موقع، وباستخدام أكثر من 12 ألف طن من مادة الإسفلت، بالإضافة لإعادة تخطيط 500 كيلو متر طولي لشبكة الطرق في الإمارة .

مشروع إنارة

أكد أحمد الحمادي أن الدائرة حلت مشكلة الشوارع المظلمة من خلال إنجاز المرحلة الأولى لمشروع إنارة الطرق بالإمارة، باستبدال 7 آلاف مصباح إنارة موفر للطاقة، وبقدرة إنارة عالية الجودة، ضمن المشروع الإجمالي، والذي يشمل استبدال 14 ألف مصباح إنارة، حيث تشمل المرحلة الثانية والتي سيتم إنجازها خلال العام 2021 استبدال 7 آلاف مصباح كهربائي جديد.

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