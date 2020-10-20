الإمارات تحيي اليوم العالمي لهشاشة العظام

المصدر: دبي- عماد عبد الحميد

تحيي دولة الإمارات اليوم العالمي لهشاشة العظام، والذي يصادف اليوم، 20 أكتوبر من كل عام، والذي خصصته منظمة الصحة العالمية.

وتنظم هيئة الصحة بدبي محاضرة توعوية، عبر تقنية «زووم» بالمناسبة، يشارك فيها نخبة من المتخصصين في طب كبار السن، والراغبين من الجمهور لتسليط الضوء على المرض الذي يصيب النساء عادة أكثر من الرجال، فيما حذرت هيئة الصحة في دبي، من مضاعفات مرض هشاشة العظام، الذي قد يؤدي إلى الكسور المتعددة في العمود الفقري والحوض ومفاصل اليد، وغيرها من عظام الجسم.

خطورة

وقالت الدكتورة منال تريم المديرة التنفيذية لقطاع الرعاية الصحية الأولية في الهيئة: إن مرض هشاشة العظام يعد من أكثر أمراض العظام انتشاراً في العالم، وتكمن خطورته في عدم وجود أعراض واضحة، ويتسبب في ضعف تدريجي في العظام، حيث نلاحظ سهولة الإصابة بترقق العظام، وبالتالي سهولة كسرها، نتيجة الإصابة بحوادث بسيطة أو سقطة بسيطة، ويتفاقم المرض ببطء وصمت.

وبينت الدكتورة تريم أن نسبة مرضى هشاشة العظام المسجلين في الهيئة وصل إلى نحو 25% من مراجعي أقسام العظام، ونسبة ضعف العظام 50%، لافتة إلى أن نسبة الإصابة أعلى في النساء، وهناك 1 من كل 3 من نساء فوق سن الخمسين، وواحد من كل 5 من الرجال فوق سن الخمسين يتعرضون للكسور الناجمة عن هشاشة العظام. ووفقاً للمنظمة الدولية لهشاشة العظام تحدث كل 3 ثوانٍ حالة كسر غير فقاري ناجم عن هشاشة العظام، وكل 22 ثانية حالة كسر فقرات ناجمة عن الهشاشة.

أعراض

بدورها، قالت الدكتورة أمل الجزيري استشارية ورئيسة وحدة كبار السن بقطاع خدمات الرعاية الصحية الأولية: إن أعراض هشاشة العظام الذي يعرف بالمرض الصامت عادة لا تظهر أي أعراض للمرض في المراحل المبكرة من فقدان العظم الأولى، ولكن بمجرد ضعف العظام نتيجة الإصابة بهشاشة العظام، قد تظهر الأعراض، فهناك أعراض منها سهولة الإصابة بكسور العظام عن المعدل المتوقع (في حوض الفخذين، في الفقرات، في مفاصل كفيّ اليدين أو في عظام أخرى) مع قصر في القامة مع مرور الوقت، واتخاذ وضعية التقوس إلى الأمام في العمود الفقري

عوامل

وأشارت الدكتورة أمل الجزيري إلى أن عوامل خطورة الإصابة بهشاشة العظام تشمل الجنس، حيث تُعد النساء أكثر عرضة للإصابة بهشاشة العظام من الرجال والعمر فكلما تقدَّم العمر، زادت خطورة الإصابة بهشاشة العظام، والعِرق، حيث يزيد خطر الإصابة بهشاشة العظام لذوي البشرة البيضاء أو من أصل آسيوي، إضافة للتاريخ العائلي، إذ إن تعرض أحد الوالدين أو الإخوة أو الأخوات للإصابة بهشاشة العظام يعرض الشخص لقدر أكبر من الخطورة، لا سيما إذا كان أحد الوالدين قد سبق وتعرض لكسر في الوِرك ومؤشر كتلة الجسم أقل من أو يساوي 19 إضافة للتدخين وتناول الكحول. وعن طرق الوقاية من هشاشة العظام، قالت الدكتورة أمل الجزيري: يجب المواظبة على ممارسة النشاط الجسدي والتمرينات الرياضية، والامتناع عن التدخين والمشروبات الكحولية، والتقليل من استهلاك الكافيين والمشروبات الغازية، والتعرض للشمس لزيادة إنتاج فيتامين (د)، وتناول منتجات الحليب والخضراوات الورقية لأنها مصدر مهم للكالسيوم والوقاية من السقوط، عن طريق استخدام فرش للأرض مقاوم للانزلاق، والتقليل من أكل اللحوم الحمراء.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز