«صحة دبي» تعزز تعاونها مع المؤسسات الطبية في الهند

المصدر: دبي - البيان

أكد معالي حميد محمد القطامي مدير عام هيئة الصحة بدبي أن الاستفادة من تجارب العالم الصحية وتبادل الخبرات مع البلدان والمدن المتقدمة في المجال الطبي، يمثل جزءاً أساسياً ومهماً من سياسة ومنهجية التطوير التي تعمل عليها الهيئة، والتي تستهدف تحقيق التنافسية العالمية على مستوى الساحة الصحية، والوصول إلى مستقبل صحة أفضل. جاء ذلك في مستهل كلمة معاليه الافتتاحية لمؤتمر الرعاية الصحية المشترك بين هيئة الصحة بدبي والمؤسسات الصحية في الهند، والذي عُقد أمس (أونلاين)، بمشاركة أحمد البنا سفير دولة الإمارات لدى الهند، وبافان كابور سفير جمهورية الهند في الإمارات، والدكتور أمان بوري القنصل العام للهند في دبي، والدكتور محمد الرضا مدير مكتب إدارة المشاريع في هيئة الصحة بدبي.

علاقات متجذرة

وقال معالي القطامي: إن الحديث عن توثيق التعاون بين الهيئة والمؤسسات الصحية الهندية، يستند إلى تاريخ طويل بين الإمارات والهند، وإلى علاقات متجذرة ومتينة بين البلدين، وإلى أهداف مشتركة في مختلف المجالات، وخاصة المجال الصحي. وأكد أن هناك أرضية صلبة بين الهيئة والمؤسسات الصحية في الهند، يمكن البناء عليها وتوسيع نطاقها، وتعزيز أوجه الشراكة فيها، لخدمة أهدافنا، وخاصة على مستوى أنظمة الرعاية الصحية المتكاملة، والتقنيات المتقدمة والحلول الذكية، وأساليب وطرق التشخيص والوقاية والعلاج المبتكرة، وأيضاً على مستوى الاستثمار الصحي، والسياحة العلاجية، والخدمات الصيدلانية، والتدريب والتعليم الطبي، والبحوث والدراسات، وغيرها من المجالات المتخصصة.

وأعرب معاليه عن تقدير الهيئة للقنوات المفتوحة والمتواصلة بينها وبين المؤسسات الصحية في الهند، لافتاً إلى أن وفداً رسمياً من صحة دبي، برئاسته اطلع على تجارب الهند الطبية المطورة، عن كثب، ومن خلال زيارة رسمية، شملت العديد من المؤسسات والمستشفيات والمراكز الصحية الرائدة.

تحولات سريعة

وقال معاليه: إننا سعداء بعلاقتنا الوثيقة بالمؤسسات الصحية الهندية التي اتخذت من دبي مقراً لاستثماراتها وخدماتها، ونجحت في أن تكون شريكاً مهماً في التحولات السريعة التي تشهدها دبي في هذا المجال الحيوي المهم.

ارتكز المؤتمر على مجموعة مهمة من المحاور، وأهمها تنمية الشراكات وتعزيزها على مستوى القطاعين الحكومي والخاص، والاستثمارات في المجال الصحي، وتخطيط الأعمال والخدمات الاستراتيجية، والخدمات الصيدلانية، وأنظمة الرعاية الصحية المتكاملة، والتقنيات والحلول الذكية.

من جانبه، أكد الدكتور أحمد البنا سفير الإمارات لدى الهند، عمق العلاقات التاريخية التي تربط البلدين، وحجم التعاون المتواصل بين البلدين.

دعم

قال الدكتور محمد الرضا: إن هيئة الصحة بدبي ماضية في الانفتاح على التجارب العالمية الناجحة، لما في ذلك من دعم مباشر لخططها وبرامجها التطويرية، موضحاً أن المؤتمر يأتي ضمن سلسلة المؤتمرات التي نظمتها الهيئة، لتوثيق تعاونها مع المؤسسات الصحية في مختلف دول العالم.

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