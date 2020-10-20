«اقتصادية دبي» تخالف 11 صالة كمال أجسام

المصدر: دبي - وائل نعيم، البيان

نفذّت فرق التفتيش الميداني التابعة لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي، أول من أمس، سلسلة من الزيارات والجولات الرقابية، شملت العديد من الأسواق المفتوحة والمراكز التجارية، وذلك لضمان التزام المنشآت التجارية بالتدابير الاحترازية الرامية للحد من تفشي جائحة كوفيد 19، وأشارت اقتصادية دبي، إلى أنه تم خلال الزيارات، مخالفة 11 صالة كمال أجسام، وذلك بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي. وقد جاءت المخالفات، بسبب عدم الالتزام بارتداء الكمامات، وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمراعاة مسافة التباعد الجسدي، فيما اشتملت مواقع المنشآت المخالفة، على مناطق هور العنز، القصيص، المحيصنة، والمرر.

تنبيه

من جهة أخرى، نبهت فرق التفتيش الميداني، التابعة لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك، على منشأة واحدة، وذلك بسبب عدم وضع ملصقات التباعد الجسدي، وتأتي التنبيهات، بهدف التوعية حول ضرورة الالتزام، ودوره في ضمان استمرارية أعمالهم وحماية موظفيهم ومتعامليهم، على حد سواء. في حين بلغ عدد المنشآت المستوفية للشروط والتدابير الاحترازية، 921 منشأة.

وشددت اقتصادية دبي، على أن الجهات المختصة في الدائرة، ستواصل جهودها المكثفة في مختلف أنحاء الإمارة، ولن تتهاون مع المخالفات والتجاوزات التي يتم رصدها أو الإبلاغ عنها.

إغلاق

إلى ذلك، أغلقت بلدية دبي، مقهى شيشة وصالون حلاقة، لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وذلك من خلال زيارات رقابية نفذها مفتشو البلدية على 2530 مؤسسة، خلال 18 أكتوبر الجاري. وأسفرت الزيارات التفتيشية، عن مخالفة 6 مؤسسات، وتوجيه 76 تنبيهاً، وبلغت نسبة الالتزام الإجمالية بالإجراءات الاحترازية لجميع المؤسسات 97 %، فيما بلغ عدد المؤسسات المستوفية لاشتراطات وتدابير السلامة العامة، 2446 مؤسسة.

وشددت بلدية دبي، في الجولات التفتيشية، على الرقابة الصارمة على الإجراءات الاحترازية، والتدابير الوقائية التي أصدرتها، وتم تعميمها على جميع المؤسسات والأنشطة الخاضعة لرقابتها.

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