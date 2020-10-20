تحالف بيئي بين «إكسبو» وموانئ دبي و«جمعية الحيوان بلندن»

المصدر: دبي - وام

أعلن إكسبو 2020 دبي، عن تشكيل تحالف مع موانئ دبي العالمية، شريك التجارة الدولية من فئة شريك أول رسمي، وجمعية علم الحيوان في لندن، عن تشكيل تحالف، للدفع من أجل تحرك دولي هادف، يكون له أثر كبير في الحيوان والموائل الطبيعية، من أجل المساعدة في الحفاظ على كوكبنا.

ويمتلك إكسبو 2020 دبي، والذي يعقد بمشاركة أكثر من 200 مشارك دولي، بينهم أكثر من 190 دولة، مكانة رفيعة، تعزز قدرته على تعظيم أثر الجهود التي تقوم بها جمعية علم الحيوان في لندن دولياً، والرامية إلى تحقيق رؤيتها لعالم تزدهر فيه الحياة البرية، من خلال الجمع بين خبرات الجمعية العلمية والتعليمية، والخبرات المتنوعة التي يمتلكها المشاركون في هذا الحدث الدولي، من أنحاء العالم.

عمل مشترك

ومن خلال العمل مع موانئ دبي العالمية، ستساعد جمعية علم الحيوان في لندن، في تنظيم برنامج «الحفاظ على الطبيعة لتجديد الأمل»، والذي يقدمه إكسبو 2020 دبي، وهو مبادرة لوقت الحدث الدولي، تركّز على الحفاظ على الحياة البرية والنظام البيئي، كضمان للاستدامة البيئية وحماية كوكبنا.

وقالت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، المدير العام لمكتب إكسبو 2020 دبي: «ينطلق تحالفنا مع جمعية علم الحيوان في لندن، من الحاجة إلى التحرك المشترك والهادف، من أجل معالجة تهديدات التغيُّر المناخي المحدقة، وتعديات الإنسان، بما يساعد البشرية على أن تصبح أكثر وعياً بارتباطنا بالحياة البرية والطبيعة».

وأضافت معاليها: «إنه عمل عالمي من أجل الحفاظ على الحياة البرية والموائل الطبيعية، سيساعد على تشكيل ملامح المحتوى والنقاش المُلهمين بالأفكار المرتبطة بأكبر تحديات المناخ، والتنوع الحيوي المعاصرة خلال وقت الحدث الدولي، وذلك بمشاركة أكثر من 200 مشارك دولي، وملايين الزوار، من أجل بناء إرث دائم في مجال الحفاظ على البيئة في أنحاء العالم، يبقى لعقود مقبلة».

ومن جانبه، قال سلطان أحمد بن سليّم رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية: «إن العيش في توازن مع كوكب الأرض وموارده، أمر أساسي من أجل مستقبلنا جميعاً. وتبني هذه المبادرة على جهود موانئ دبي العالمية، الرامية إلى تحفيز التحرك العالمي نحو إصلاح كوكبنا، وضمان سلامته للأجيال القادمة، وتجلّى هذا في الآونة الأخيرة، عندما حظينا، إلى جانب إكسبو 2020 دبي، بشرف الانضمام كشريك عالمي ومؤسس لجائزة إيرث شوت، وهي الجائزة البيئية الأكثر طموحاً في التاريخ».

وبدوره، قال دومينيك جيرمي مدير عام جمعية علم الحيوان في لندن، الحائز على رتبة الإمبراطورية البريطانية، وقائد الرتبة الفيكتورية الملكية: «سلّطت الأزمة الصحية العالمية الحالية، الضوء على هشاشة الوجود البشري، وما يحدث بسبب مبالغتنا في استغلال الطبيعة. إنه جزء من أزمة أكبر، سببها تفاقم الخسائر في التنوع الحيوي، وتداعيات تدهور المناخ. ندرك أننا نستطيع من خلال التغيير المنهجي الكبير، أن نغيّر مسار خسائر الحياة البرية».

إضاءة

سيكون إكسبو 2020 دبي، أول إكسبو دولي يقام في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، وذلك خلال الفترة من 1 أكتوبر 2021 إلى 31 مارس 2022. وبوصفه حدثاً عالمياً، يهدف إلى بث روح الأمل والتفاؤل بمستقبل أفضل، وضع إكسبو 2020 دبي برنامجاً لمناقشة عدد من الموضوعات المتخصصة.

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