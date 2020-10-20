لقاء تفاعلي حول انتخابات «الوطني الاتحادي»

المصدر: (أبوظبي - البيان)

ضمن مبادرة «مجلس ثقافة الانتخاب الافتراضي»، الذي تنظمه وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي عن بعد وعبر تقنيات الاتصال المرئي، تتواصل اللقاءات الافتراضية في محاضرة رابعة تناولت موضوع «انتخابات المجلس الوطني الاتحادي وأطر تنظيم الحملات الانتخابية».

وتحدث في المحاضرة الدكتور منصور بن نصار، رئيس الدائرة القانونية لحكومة الشارقة، حول ثلاثة محاورهي: مفهوم الحملات الانتخابية وأهميتها، والضوابط التي تحكم الحملات الانتخابية، وضوابط تمويل الحملات الانتخابية. وأكد بن نصار أن انتخابات المجلس الوطني الاتحادي تعتبر من أهم عناصر برنامج المشاركة والتمكين الذي تبنته دولة الإمارات لضمان التحقيق الأكبر والأمثل للمشاركة السياسية عن طريق انتخاب نصف أعضاء المجلس الوطني الاتحادي من بين المرشحين ومن قبل أعضاء الهيئات الانتخابية. ومن المقرر أن تواصل وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي تنظيم سلسلة متواصلة من المحاضرات التي تهدف إلى تعزيز الوعي وبناء ثقافة مشاركة سياسية بين جميع أفراد المجتمع، والتعريف بالعمل البرلماني في دولة الإمارات، حيث سيتم الإعلان عن مواعيد اللقاءات وعنوانيها والمتحدثين فيها عبر الحسابات الرسمية للوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي إنستغرام: mfnca، وتويتر: @ mfnca.

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