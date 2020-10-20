«معاً» تعلن عن الفرق الـ10 الفائزة في الدورة الثالثة للحاضنة الاجتماعية

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت هيئة المساهمات المجتمعية - «معاً» عن الفرق العشرة الفائزة في الدورة الثالثة لحاضنة معاً الاجتماعية التي تتناول موضوع تعزيز التماسك الأسري وتقوية العلاقات الاجتماعية بين أفراد مجتمع أبوظبي، حيث لاقت الدورة إقبالاً هائلاً وتجاوز عدد الطلبات المقدمة 338 طلباً.

وتضم الفرق العشرة الفائزة رواد الأعمال في المجال الاجتماعي ممن يقيمون في أبوظبي ومن جنسيات مختلفة شملت 13 دولة تتضمن الإمارات والهند واليونان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية وروسيا. وتشمل المشاريع العشرة الفائزة:

قصة (STORICALLY) - منصة توفر كتباً مخصصة للآباء لإثراء ثقافة سرد القصص وتعزيز التماسك الأسري والتواصل الفعال بين أفرادها.

وحكواتي – منصة تهدف لتعزيز استقلالية الطفل وزيادة مستوى ثقته بنفسه من خلال جلسات سرد القصص عبر الإنترنت، ما يمكّن الآباء من بناء روابط أقوى مع أطفالهم.

وتنفيس – وهو تطبيق للهاتف المحمول يصل الأزواج بأطباء نفسيين وخبراء الزواج المختصين.

وKIDZ UNPLUGGED – برنامج يضم مجموعة أدوات مصنوعة يدوياً تحتوي على مواد مثل السبورات وألعاب تعليمية متنوعة تهدف لإبعاد الأطفال عن أجهزتهم الإلكترونية وتدفعهم إلى قضاء الوقت مع أسرهم.

والنقش – وهو نظام يحتوي على قاعدة بيانات الكتب الرقمية والورقية، مع إمكان تصنيفها بناءً على المواضيع المفضلة لدى الأطفال، ما يمنح الآباء القدرة على القراءة مع أطفالهم بأسلوب ممتع.

وتسكين – منصة تعمل على توجيه الأنماط السلوكية للشباب قبل الزواج وللمتزوجين حديثاً، للحد من المشكلات الأسرية وتقليل نسب الطلاق في المجتمع.

وGENERATION UNPACK – تطبيق يوفر فرصة لإقامة حلقات نقاش حوارية شهرية أو عند الطلب لتعليم أفراد الأسرة أسلوب الحوار الفعال لحل النزاعات بناءً على الخصائص السلوكية، ما يساهم في كسر حلقات الصراع والخلاف لبناء أسرة متماسكة.

وTHE FAMILY LOUNGE – منصة تعمل على سد الفجوة بين الأطفال والآباء من خلال مجموعة من الأنشطة وجلسات حوارية عبر الإنترنت.

وFITNESS EXPERTS - سلسلة من التمارين والأنشطة العائلية الجسدية تهدف إلى بناء روابط قوية بين أفراد الأسرة وتعزيز نمط حياة صحي.

وOUR HOME GAME – برنامج يوفر ألعاباً مخصصة للأطفال والآباء، بهدف سد فجوة التواصل من خلال أنشطة تعليمية وحسية لمختلف الفئات العمرية.

330 طلباً

وبهذه المناسبة صرحت سلامة العميمي، المدير العام لهيئة المساهمات المجتمعية - معاً: «يسعدنا أننا تلقينا أكثر من 330 طلباً، وكانت طلبات ذات أفكار مبتكرة ومتميزة. وأشعر بالفخر بالإعلان عن قائمة تضم عشرة فرق ناشئة للمشاركة في الدورة الثالثة لحاضنة معاً الاجتماعية. ونحن في هيئة معاً نؤمن بأن هذه المشاريع ستلعب دوراً إيجابياً في حياة سكان أبوظبي وتعزز من التماسك الأسري وتقوي من متانة العلاقات الاجتماعية».

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