سيدات أعمال دبي و«الجليلة» و«كرييتيف زون» يوعّين بأهمية الكشف عن سرطان الثدي

المصدر: دبي- وام

أكد مجلس سيدات أعمال دبي، و«كرييتيف زون» ومؤسسة الجليلة العضو في مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، أهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي، من خلال نشر مادة فيلمية توعوية، عبر منصات التواصل الاجتماعي، وذلك في إطار الأهداف الرامية إلى نشر الوعي بين النساء حول مرض سرطان الثدي، وأهمية إجراء الفحوص الدورية للكشف المبكر عنه.

تم تصوير المادة الفيلمية بمناسبة الشهر العالمي للتوعية بسرطان الثدي بدعم من مؤسسة الجليلة، حيث ضمت عدداً من الشخصيات النسائية المؤثرة والبارزة في المجتمع الإماراتي، مثل الدكتورة حورية كاظم أول جراحة إماراتية متخصصة ي جراحات أورام الثدي، والدكتورة ابتسام البستكي مديرة مكتب الاستثمار في هيئة الصحة بدبي، ونادين حلبي مديرة تطوير الأعمال بمجلس سيدات أعمال دبي، وديبي ستانفورد كريستيانسن الرئيس التنفيذي في Novo Cinemas.

حقائق

وتضمنت المادة الفيلمية الإشارة إلى أن سرطان الثدي يعد من أكثر أنواع السرطانات شيوعاً في دولة الإمارات ويشكل نسبة 38% من السرطانات الأخرى التي تصيب النساء، حيث تؤكد هذه الحقائق الحاجة الماسة لزيادة الوعي على نطاق واسع حول أهمية التشخيص المبكر وتثقيف النساء بطرق الفحص الذاتي بشكل دوري، الأمر الذي يزيد من فرص الشفاء والتعافي بنسبة 95% حال اكتشاف المرض مبكراً.

وأكدت الدكتورة حورية كاظم أن شهر التوعية بسرطان الثدي هو فرصة مثالية للتعاون والتآزر من أجل محاربة هذا المرض، فضلاً عن تكريم المرضى وتذكر الأشخاص الذين فقدناهم، كما يرمز في الوقت ذاته إلى الأمل في التغلب على هذا المرض، وعدم الاستسلام أمامه حتى يتم العثور على علاج ناجع، داعية جميع المؤسسات والجهات المعنية إلى أن التوعية بسرطان الثدي يجب ألا تقتصر على شهر أكتوبر وحده، فضلاً عن أن إطلاق حملات التوعية يجب أن تكون على مدار العام.

محطة

وأكد لورنزو جوريس، الرئيس التنفيذي لشركة كرييتيف زون، ونادين حلبي، مديرة تطوير الأعمال في مجلس سيدات أعمال دبي أن العام الحالي 2020 كان بمثابة محطة مهمة تؤكد أننا جميعاً نبحر في القارب نفسه، وأن خياراتنا التي نتبناها وأفعالنا التي نقوم بها تلعب دوراً جوهرياً في حماية الفئات المعرضة للخطر تماماً مثل النساء المعرضات لسرطان الثدي، وأنه لمن الملهم أن نرى الكثير من الناس والمؤسسات والمنظمات غير الحكومية قد كرسوا جهودهم للعمل معاً من أجل القضاء على سرطان الثدي.

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