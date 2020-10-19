توقعات الطقس غداً في الإمارات

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً شرقاً، ويصبح رطباً ليلاً وصباح الأربعاء على بعض المناطق الغربية مع احتمال تشكل الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً، والبحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وتكون شرقية - شمالية شرقية وشمالية / 15 - 25 كم/س، تصل إلى 35 كم/س.

والخليج العربي: خفيف – متوسط، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 15:00، والمد الثاني عند 04:22، والجزر الأول عند الساعة 08:36، والجزر الثاني عند الساعة 21:49، بحر عمان: خفيف - متوسط.

فيما سيحدث المد الأول عند 11:25، والمد الثاني عند الساعة 00:58، والجزر الاول عند الساعة 18:04، والجزر الثاني عند الساعة 06:50.

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غداً:

المدينة / الحرارة العظمى / الحرارة الصغرى / الرطوبة العظمى / الرطوبة الصغرى

أبوظبي 36 21 60 15

دبــي 37 20 50 10

الشارقة 38 18 55 15

عجمان 36 21 60 25

أم القيوين 36 20 55 15

رأس الخيمة 37 17 65 25

الفجيرة 34 21 40 10

العين 37 19 30 05

ليوا 36 19 80 15

الرويس 33 23 85 35

السلع 34 24 80 30

دلما 33 27 65 30

طنب الكبرى 34 27 65 30

طنب الصغرى 34 27 65 30

أبو موسى 34 27 65 30.

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