«تدوير» تعالج 1,3 مليون بؤرة مُصابة في أبوظبي

المصدر: أبوظبي- البيان

أعلنت إدارة مشاريع مكافحة آفات الصحة العامة في مركز أبوظبي لإدارة النفايات- تدوير، نتائج عملها خلال الربع الثالث من العام الحالي، على مستوى التعامل مع البؤر المُصابة بآفات الصحة العامة، وطلبات الجمهور في مدن الإمارة الثلاث، أبوظبي والعين والظفرة، وذلك ضمن خطتها الشاملة، للحد من أية أضرار سلبية قد تسببها تلك الآفات، وضمان توفير أعلى معايير البيئة والصحة والسلامة في كل أرجاء الإمارة، والارتقاء بمظهرها الجمالي المتميز.

وعلى مستوى بؤر الإصابة، التي تم معالجتها خلال الربع الثالث من العام الحالي، فإن الفرق المتخصصة التابعة لإدارة مشاريع مكافحة آفات الصحة العامة في تدوير، حققت إنجازات لافتة وبذلت جهوداً استثنائية، من أجل ضمان الحفاظ على معدلات تكاثر الآفات أقل من النسب المسموح بها في كل المناطق المستهدفة.

حيث عالجت في إمارة أبوظبي ما يقارب من (1,332,515) بؤرة مصابة، ومعالجة ما يقارب (353,933) بؤرة مصابة في مدينة أبوظبي، في حين تعاملت مع نحو (800,884) بؤرة مصابة في مدينة العين، وما يقارب من (177,698) بؤرة في منطقة الظفرة.

وفي إطار تفاعلها المتصاعد مع طلبات الجمهور في كل مناطق الإمارة، فإن الإدارة عملت على مضاعفة جهودها في الجانب التوعوي والتثقيفي، من خلال توظيف كل أشكال التواصل المتاحة مع الجمهور، لضمان تعزيز الوعي البيئي باعتبار أن أفراد المجتمع شركاء حقيقيون، ولهم الدور الأبرز في تحقيق نسبة عالية من الوقاية من آفات الصحة العامة وتقليل فرص توالدها وانتشارها.

وبلغ إجمالي طلبات الجمهور، التي نفذتها فرق إدارة مشاريع مكافحة آفات الصحة العامة في تدوير، في مختلف مناطق إمارة أبوظبي ما يقارب من (21,400) طلب، منها (9,910) طلبات في مدينة أبوظبي، في حين وصلت طلبات الجمهور في مدينة العين إلى ما يقارب 10,543 طلباً، ومنطقة الظفرة بمعدل (947) طلباً.

ووصلت طلبات الجمهور حسب نوع الخدمة، التي تم التعامل معها من قبل فريق تدوير خلال الربع الثالث إلى ما يقارب من (24,651) في مختلف مناطق الإمارة، منها (12,789) طلباً للتعامل مع الآفات المزعجة، و(6,779) طلباً للتعامل مع الآفات الناقلة للأمراض، تم خلالها استعمال أفضل المبيدات المستخدمة عالمياً لضمان السيطرة عليها، فيما تعاملت الفرق مع ما يقارب (3,463 ) طلباً للتعامل مع الحيوانات السائبة، و(1,132) طلباً للتعامل مع الآفات الخطرة.

وبهذه المناسبة، قال المهندس محمد محمود المرزوقي، مدير إدارة مشاريع مكافحة آفات الصحة العامة في مركز أبوظبي لإدارة النفايات- تدوير: إن تواصل عمليات الرصد والمكافحة وفق خطط متطورة في إمارة أبوظبي، تأتي في إطار إجراءات تدوير الرامية إلى إحداث نقلة نوعية في عمليات المكافحة والتعامل الاستباقي والسريع مع مختلف آفات الصحة العامة، بالإضافة إلى تكثيف البرامج التوعوية والتثقيفية، عبر كل وسائل التواصل المتاحة مع الجمهور ومشاركتهم في الحد من بؤر التكاثر والوقاية منها.

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