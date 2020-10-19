حمدان بن محمد يدشن الجيل الجديد من محطات حافلات المواصلات العامة

المصدر: البيان الإلكتروني

دشن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، اليوم الاثنين الجيل الجديد من محطات حافلات المواصلات العامة في منطقة الغبيبة. وقال سموه إن الجيل الجديد من محطات حافلات المواصلات العامة شيد وفق أعلى المعايير العالمية.

وأضاف سموه عبر حسابه الرسمي في "تويتر": "تعتبر سهولة الحركة والتنقل وربط المجتمعات ببعضها من أهم معايير تصنيف مدن المستقبل.. نسعى لتقديم نموذج عالمي من خلال تنفيذ مشاريع بنية تحتية متميزة ومستدامة".

وأضاف: "تكامل الجيل الجديد من محطات الحافلات مع محطات وسائل النقل الجماعي كمترو دبي ووسائل النقل البحري ومركبات الأجرة.. جزء من استراتيجيتنا الهادفة لتسهيل حركة المواطنين والمقيمين وكذلك السيّاح.. كما نسعى لخلق تجربة فريدة لزوار معرض إكسبو 2020 دبي".

كما اطلع سموه على مشروع التشغيل التجريبي للسكوتر الكهربائي، الذي تشارك فيه 3 شركات عالمية وشركتين وطنيتين. وأوضح: "مستمرون في تنويع الخدمات التي تقدمها إمارة دبي.. هدفنا مدينة ذكية مستقبلية متجددة باستمرار".

#حمدان_بن_محمد: دشنّا اليوم الجيل الجديد من محطات حافلات المواصلات العامة في منطقة الغبيبة وفق أعلى المعايير العالمية.. تعتبر سهولة الحركة والتنقل وربط المجتمعات ببعضها من أهم معايير تصنيف مدن المستقبل.. نسعى لتقديم نموذج عالمي من خلال تنفيذ مشاريع بنية تحتية متميزة ومستدامة.. pic.twitter.com/YMThNKsZTq — صحيفة البيان (@AlBayanNews) October 19, 2020

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