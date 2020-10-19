هيئة النقل تطلق حافلة تحت الطلب في عجمان

المصدر: عجمان - البيان

وقعت هيئة النقل في عجمان اتفاقية تعاون مشترك مع مجموعة السركال لإطلاق خدمة الحافلة تحت الطلب رسمياً في الإمارة، وقع الاتفاقية المهندس عمر بن عمير المهيري المدير العام لهيئة النقل، وأحمد بن عيسى السركال رئيس المجموعة.

وأكد المهندس عمر بن عمير المدير العام للهيئة، أن توفير هذه الخدمة يأتي في إطار بلورة أفضل المفاهيم والأفكار لدعم توجهات القيادة الرشيدة ورؤية عجمان 2021 لخلق مجتمع سعيد ومدينة متطورة، وتحقيقاً لرؤية الهيئة لاستخدام المنصات الإلكترونية والقنوات المتاحة وتوظيف التكنولوجيا في خدمة قطاع النقل، ويكمن ذلك بتخصيص خدمة مميّزة وفريدة من نوعها لتلبية الطلب المتنامي عليها وتحسين مستوى الخدمة وصولاً لتحقيق السعادة للمتعاملين.

خدمة

ومن جانبه قال عمر لوتاه المدير التنفيذي لقطاع العمليات، إن الخدمة سيتم إطلاقها خلال شهر ديسمبر 2020 وتعمل على تحقيق التكامل بين خدمات النقل الجماعي بالميل الأول والأخير وتضمن سهولة وصول الركاب وتقليل وقت انتظارهم.

كما أن الهيئة تعمل دائماً على الارتقاء بخدمات النقل، وذلك ضمن غاية الهيئة الاستراتيجية إلى تقديم خدمة مميزه تسعد الناس خاصة مع الطلب المتزايد على وسائل النقل من قبل الجمهور، والذي ينسجم مع التطور العمراني والنمو السكاني الذي تشهده الإمارة.

وذكر أن تقنية Via تستخدم حالياً من قبل أكثر من 150 مدينة ومشغلي خدمات النقل في جميع أنحاء العالم لتشغيل أنظمة النقل والتوصيل الذكية، مما يوصلنا إلى الجيل القادم من خدمة النقل الجماعي.

وتعتمد الخدمة على استخدام تطبيق خاص بها لتشغيل الحافلات الصغيرة للعمل تحت الطلب الذي يتيح للعميل طلب رحلة وتحديد الوجهة المراد الذهاب إليها عن طريق التطبيق الذكي.

وبالتالي يقوم التطبيق بتحديد أقرب حافلة وتوجيه العميل لأقرب موقف افتراضي، كما يتيح التطبيق الذكي خدمة دفع تعرفة التنقل وتحديد مسار الرحلة من نقطة الانطلاق حتى نقطة الوصول، حيث تعمل الخدمة على ربط المناطق بالحافلات العامة الصغيرة والتسهيل للعميل الحصول على المواصلات العامة وتقليل مسافة المشي ووقت انتظار العميل لها.

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