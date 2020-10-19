بلدية دبي تغلق مقهى شيشة وصالون حلاقة لمخالفتهما الإجراءات الاحترازية

المصدر: دبي- وائل نعيم

أغلقت بلدية دبي مقهى شيشة وصالون حلاقة، لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وذلك من خلال زيارات رقابية نفذها مفتشو البلدية على 2530 مؤسسة، خلال 18 أكتوبر الجاري.

وأسفرت الزيارات التفتيشية عن مخالفة 6 مؤسسات وتوجيه 76 تنبيهاً، وبلغت نسبة الالتزام الإجمالية بالإجراءات الاحترازية لجميع المؤسسات 97%، فيما بلغ عدد عدد المؤسسات المستوفية لاشتراطات وتدابير السلامة العامة 2446 مؤسسة.

رقابة صارمة

وتشدد بلدية دبي في الجولات التفتيشية على الرقابة الصارمة على الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي أصدرتها وتم تعميمها على جميع المؤسسات والانشطة الخاضعة لرقابتها، وتتضمن اشتراطات ملزمة يجب اتباعها في تلك المؤسسات أبرزها التباعد الاجتماعي وزيادة دورة التنظيف والتطهير في جميع الأوقات والالتزام بلبس الكمامات والقفازات.

ويقوم مفتشو بلدية دبي بمتابعة هذه الإجراءات من خلال التفتيش للتأكد من الالتزام بها، واتخاذ الإجراءات اللازمة مع الجهات غير الملتزمة وفقاً للضوابط المعمول بها لديها، إلى جانب التدقيق على سجلات المتابعة اليومية لصحة العاملين، وتدوين عمليات التعقيم والتطهير، بهدف تعزيز حماية صحة وسلامة أفراد المجتمع.

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