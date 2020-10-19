« البيان » تهنئ « الخليج » بيوبيلها الذهبي

المصدر: (دبي ــ البيان)

تحتفل صحيفة «الخليج» اليوم بمرور خمسين عاماً على تأسيسها في مسيرة صحافية حافلة بالعطاء استطاعت من خلالها تحقيق تجربة إعلامية متميزة شكلاً ومضموناً، وكانت نبضاً للوطن بعد أن واكبت على مدى عقود مسيرة دولة الاتحاد.

وتتقدم «البيان» إلى صحيفة «الخليج» بأحر التهاني بمناسبة يوبيلها الذهبي، متمنيةً لها ولكل العاملين فيها المزيد من الازدهار والتقدم والنجاح.

وصدرت «الخليج» في عددها الأول بتاريخ 19 أكتوبر 1970، لتكون شاهدة على نهضة الإمارات ومواكبة لمجدها وإنجازاتها، بمهنية وموضوعية، من خلال إعلام وطني يعكس صدى المجتمع وصوت الناس، كما تميزت مسيرتها بالاهتمام بقضايا الأمة وتطلعاتها.

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