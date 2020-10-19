«الأعمال الخيرية» تضع حجر الأساس لقرية السلام بالسودان

المصدر: عجمان- البيان

وضع الدكتور خالد عبد الوهاب الخاجة المدير التنفيذي لهيئة الأعمال الخيرية، حجر الأساس لإنشاء قرية السلام بولاية نهر النيل بجمهورية السودان، والتي تتضمن إنشاء 200 منزل للمتضررين من كارثة السيول والفيضانات، التي اجتاحت البلاد خلال الفترة الماضية.

وذكر الخاجة، إن القرية التي من المتوقع إنجازها خلال عام، تتضمن بناء 200 مسكن، إضافة إلى مسجد كبير، ومركزاً صحياً، مؤكداً أن المشروع يأتي امتداداً للجهود الإغاثية والإنسانية، التي تقدمها الهيئة، إضافة إلى الرسالة السامية للهيئة لمد يد العون إلى كل المتضررين أينما وجدوا.

ولفت إلى أن مشروع قرية السلام فاتحة خير لمشاريع خيرية مماثلة في جمهورية السودان، نظراً للكم الهائل من الدمار، الذي خلفته مياه الأمطار والسيول في جميع الولايات السودانية، إضافة إلى التخفيف من معاناة الكثيرين.

من جانبهم أعرب المستفيدون من المشاريع الخيرية، التي نفذتها هيئة الأعمال في السودان عن امتنانهم وشكرهم لدولة الإمارات العربية المتحدة، متمثلة في هيئة الأعمال الخيرية، لما بذلوه من دعم وجهد مشقة لإيصال المساعدات إلى مستحقيها في عدد من الولايات الأكثر تضرراً من كارثة الفيضانات.

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