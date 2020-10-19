14 مبادرة مجتمعية للدفاع المدني في الفجيرة خلال 2020

المصدر: الفجيرة- عائشة الكعبي

كشف العميد علي عبيد الطنيجي مدير إدارة الدفاع المدني في الفجيرة، لـ «البيان»، عن قيام الإدارة بالمشاركة وتنفيذ العديد من المبادرات المجتمعية خلال هذا العام، بواقع 14 مبادرة مجتمعية، إلى جانب قيامها بالعديد من الحملات التوعوية، منها: «السلامة في محطات البترول»، وحملة «السلامة في الشتاء»، وحملة «القاتل الخفي «غاز أول اكسيد الكربون»»، وحملة «السلامة والوقاية في الخيم»، و«السلامة والوقاية من السخانات»، بالإضافة إلى حملات أخرى، نفذتها الإدارة خلال أزمة «كورونا»، كما قامت بتنفيذ العديد من الحملات التفتيشية على كافة المنشآت والشركات والمؤسسات التعليمية في الفجيرة، للتأكد من توفر اشتراطات الوقاية والسلامة فيها.

7 مراكز

وأكد أن الإدارة تعمل على تحقيق رؤية وزارة الداخلية، وتنفيذ الاستراتيجيات، من خلال 7 مراكز للدفاع المدني، منتشرة في كافة أنحاء الإمارة، بهدف تحقيق مبدأ سرعة الاستجابة في التعامل مع الحوادث وحصر المسافات.

وأشار الطنيجي إلى أن إدارة الدفاع المدني في الفجيرة، تعاملت خلال الـ 9 أشهر الماضية، مع 339 حادثاً مختلفاً. وقال الطنيجي إن الإدارة تستخدم أحدث الآليات والمعدات في مجال الإطفاء والإنقاذ، وفق المعايير العالمية لسيارات الإطفاء، حيث تمتلك قاذفاً علوياً، يكافح الحريق باستمرار، ويمنع من امتداده لمناطق أخرى.

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