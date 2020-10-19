استعراض خطة الربط الاستراتيجي للدعم اللوجستي في شرطة دبي

المصدر: دبي - البيان

اطلع معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، على خطة الربط الاستراتيجي لعملية الدعم اللوجستي، وارتباطها بخطة دبي 2021، وبالتوجهات والأهداف الاستراتيجية للقيادة العامة لشرطة دبي، وانعكاساتها على المبادرات والمشاريع الاستراتيجية للإدارة العامة للدعم اللوجستي، وأثر الشراكات الداخلية والخارجية عليها.

كما اطلع معاليه على الخطة الاستشرافية للإدارة العامة للدعم اللوجستي بمراحلها الـ 3، والتي تتضمن «التأسيس والتمكين والانطلاق»، ونسبة جاهزية الخطة ومؤشرات أدائها المرحلية، بالإضافة إلى خطة الأتمتة والخصخصة وانعكاسها على الموارد البشرية.

جاء ذلك خلال تفقد معاليه الإدارة العامة للدعم اللوجستي، ضمن برامج التفتيش السنوي على الإدارات العامة ومراكز الشرطة، بحضور اللواء الدكتور السلال سعيد بن هويدي الفلاسي، مساعد القائد العام لشؤون الإدارة، مساعد القائد العام لشؤون إسعاد المجتمع والدعم اللوجستي بالوكالة، واللواء عبدالله حسين خان، مدير الإدارة العامة للدعم اللوجستي، ونائبه العميد نعيم محمد شريف الخطيب، وعدد من الضباط.

مخاطر

واطلع معاليه على المخاطر الاستراتيجية لكل العمليات الرئيسية للإدارة العامة للدعم اللوجستي، ومدى الضوابط للحيلولة دون تأثير المخاطر على سير العمليات الرئيسية، بالإضافة إلى مشاريع الخصخصة والمشاريع التطويرية، ونسبة الإنجاز فيها، وعلى خطة استمرارية الأعمال في الإدارة العامة واستعداداتها في حالة الأزمات والطوارئ.

مواصفات

اطلع معالي الفريق عبدالله خليفة المري على المواصفات والاعتمادات العالمية على كل العمليات الإدارية للإدارة العامة، والبالغ عددها 16 مواصفة عالمية.

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