ملتقى القيادة في شرطة أبوظبي يناقش «الاستعداد للخمسين»

المصدر: أبوظبي - البيان

نظمت شرطة أبوظبي ملتقى القيادة الأول لعام 2020 تحت شعار «عام الاستعداد للخمسين» بحضور اللواء الركن طيار فارس خلف المزروعي، قائد عام شرطة أبوظبي، واللواء مكتوم علي الشريفي، مدير عام شرطة أبوظبي، ومديري القطاعات وعدد من المنتسبين، وذلك ضمن جهودها خلال عام الاستعداد للخمسين.

وشاركت شرطة أبوظبي بقياداتها والمنتسبين في تصميم الـ 50 عاماً، والذي يستهدف إشراك القطاع العام والخاص وأفراد المجتمع في رسم مستقبل دولة الإمارات العربية المتحدة ووضع محاور ومكونات خطة مئوية الإمارات الخطة التنموية الشاملة للإمارات خلال الـ 50 عاماً المقبلة، وذلك ضمن أجندة عام الاستعداد للخمسين لبحث سبل تعزيز جهود استشراف المستقبل و التخطيط للخمسين عاماً المقبلة.

تعزيز

وأكد اللواء الركن طيار فارس خلف المزروعي، أهمية مواجهة التحديات واقتناص الفرص من أجل تعزيز الأمن والاستقرار في المجتمع المحلي، وذلك من خلال تسخير الابتكار وبناء شراكات فاعلة ومواصلة تسخير أحدث التقنيات الذكية وتوظيفها للعمل الأمني والشرطي لضمان استدامة الاستقرار والأمن في إمارة أبوظبي.

وتحدث اللواء مكتوم علي الشريفي، مدير عام شرطة أبوظبي، عن تحديث الخطة الاستراتيجية لشرطة أبوظبي للاستعداد للخمسين عاماً المقبلة، والتي ستحقق التطلعات في مواكبة المستجدات وتحقيق المزيد من المنجزات في مسيرة الدولة التطويرية.

وأكد على توافق «مئوية شرطة أبوظبي 2057» مع رؤية «مئوية الإمارات 2071» والتي تهدف إلى أن يعيش أجيال المستقبل في الإمارات حياة أسعد في بيئة أفضل.

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