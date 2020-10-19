«اقتصادية دبي» تؤكد التزام المنشآت التجارية بالتدابير الاحترازية

المصدر: دبي - وائل نعيم - البيان، وام

واصلت فرق التفتيش الميداني التابعة لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي، جولاتها الرقابية الميدانية في مختلف أنحاء الإمارة، ضمن جهودها المستمرة، لضمان الالتزام بتطبيق الإجراءات والتدابير الاحترازية الرامية للحد من تفشي فيروس (كوفيد 19) المستجد.

وأظهرت الجولات الميدانية، التي تم تنفيذها أمس، واشتملت على 454 زيارة، التزاماً تاماً بتطبيق الإجراءات والتدابير الاحترازية، المعمول بها في الإمارة، والرامية إلى الحد من تفشي جائحة (كوفيد 19) المستجد، من قبل مختلف المنشآت التجارية، وذلك في العديد من المراكز التجارية والأسواق المفتوحة في مختلف أنحاء الإمارة.

وأشادت اقتصادية دبي بالجهود المبذولة من مختلف الفئات، للعمل على تطبيق الإجراءات الاحترازية، بما فيها الالتزام بمسافة التباعد الجسدي، وارتداء الكمامات، وغيرها، داعية إلى ضرورة المحافظة على هذا النهج والمسار، الذي من شأنه أن يصل بالإمارة إلى برّ الأمان، ويحافظ على دوران عجلة الاقتصاد، مع الحفاظ أيضاً على صحة وسلامة الجميع.

من جهة أخرى، أصدر مجلس دبي الرياضي بالتعاون مع «اقتصادية دبي» 9 مخالفات مالية على عدد من مراكز اللياقة البدنية والأندية والأكاديميات والفعاليات الرياضية، وذلك في إطار الزيارات التفقدية للمنشآت الرياضية للتأكد من الالتزام التام من الإدارات والممارسين بتطبيق البروتوكول الرسمي وتنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية المعتمدة للوقاية من فيروس «كوفيد 19».

كما وجهت فرق مأموري الضبط التابعين لمجلس دبي الرياضي بالتعاون مع «اقتصادية دبي» خلال زياراتها التفتيشية 4 تنبيهات تحذيرية إلى بعض المنشآت والأفراد بسبب التجمعات، وتوزعت المنشآت الرياضية المخالفة على عدة مناطق في مختلف أرجاء دبي وهي: هور العنز، المحيصنة، القوز، المطينة، والقصيص، كما تنوعت أسباب المخالفات على المنشآت المخالفة التي فرضت عليها غرامات مالية ما بين عدم الالتزام بلبس الكمامات وعدم الالتزام بالتباعد الاجتماعي.

ويواصل فريق عمل مأموري الضبط بمجلس دبي الرياضي تنفيذ عمليات التفتيش والمراقبة بالتنسيق مع «اقتصادية دبي» لضمان التطبيق الدقيق والمستمر للإجراءات الاحترازية وعدم التهاون في تنفيذ جميع التعليمات التي يتضمنها البروتوكول الخاص بكل منشأة ورياضة. كما حث المجلس المنشآت الرياضية التي تضم مراكز التدريب البدني واللياقة البدنية والأكاديميات ومنظمي الفعاليات، على مواصلة الالتزام التام بالتعليمات وتطبيق إجراءات الوقاية طوال ساعات عمل المنشآت على مدار الأسبوع.

إغلاق

كما أغلقت بلدية دبي مقهيي شيشة، وذلك بسبب عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، حيث نفذت 2258 زيارة تفتيشية على المؤسسات حتى 17 أكتوبر الجاري، وتم مخالفة 5 مؤسسات، وتوجيه 46 تنبيهاً، وبلغت نسبة الالتزام الإجمالية لجميع المؤسسات 98%، فيما بلغ عدد المؤسسات المستوفية لاشتراطات وتدابير السلامة العامة 2205 مؤسسات.

ويتابع مفتشو بلدية دبي تنفيذ الإجراءات الاحترازية، التي تم تعميمها على جميع المؤسسات والأنشطة الخاضعة لرقابتها، وتتضمن اشتراطات ملزمة يجب اتباعها في المؤسسات من أبرزها: التباعد الاجتماعي وزيادة دورة التنظيف والتطهير في جميع الأوقات والالتزام بلبس الكمامات والقفازات، كما يتم التدقيق على سجلات المتابعة اليومية لصحة العاملين، وتدوين عمليات التعقيم والتطهير، بغية تعزيز حماية صحة وسلامة أفراد المجتمع.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز