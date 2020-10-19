مناقشة إحصائية مخالفة الإجراءات الاحترازية برأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة - وام

ترأس اللواء علي عبدالله بن علوان النعيمي القائد العام لشرطة رأس الخيمة رئيس فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث المحلّي، اجتماع فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث المحلّي، بحضور العميد عبدالله خميس الحديدي نائب قائد عام شرطة رأس الخيمة، ومديري الدوائر الحكومية الاتحادية والمحلية في الإمارة «أعضاء الفريق».

وتم خلال الاجتماع استعراض ومناقشة أجندة وتوصيات الاجتماع السابق، ومناقشة إحصائية مخالفة الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا، والوضع العام للإصابات بالإمارة. كما تم التأكيد على تكثيف الجهود لتعزيز الوعي المجتمعي بين أفراد الجمهور ومخالفة غير الملتزمين بالاشتراطات والإجراءات الوقائية المعتمدة والمنصوص عليها، مؤكداً على كل الجهات المعنية ضرورة تكثيف الحملات التفتيشية ورصد المخالفات والتشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية، والمساءلة القانونية للمخالفين، حفاظاً على أمن وسلامة المجتمع، ورفع مؤشر الشعور بالأمن والأمان في الإمارة.

وأكد أعضاء الفريق حرصهم الدائم على تعزيز سلامة ونشر الوعي والأمن بين جميع أفراد المجتمع مواطنين ومقيمين، وعدم تهاونهم مع كل من يخالف الأنظمة والقوانين الخاصة بالحد من انتشار فيروس كورونا، والقضاء عليه، من خلال إلزام الجميع بالتقيد بكل الاشتراطات والإجراءات الوقائية والاحترازية التي تحد من انتشاره، داعين كل شرائح المجتمع إلى الالتزام والتعاون حرصاً على حفظ الأمن أثناء الطوارئ والأزمات.

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