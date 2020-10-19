مؤسسة دبي للمستقبل تفعّل التحالف الاستراتيجي للطباعة ثلاثية الأبعاد

المصدر: دبي - البيان

باشرت مؤسسة دبي للمستقبل تفعيل مبادرة «التحالف الاستراتيجي للطباعة ثلاثية الأبعاد» التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، في يوليو 2020، عبر عقد ورشة عمل افتراضية بمشاركة أكثر من 50 من المسؤولين الحكوميين والمديرين التنفيذيين والخبراء والمهندسين والباحثين والمتخصصين من الوزارات والجهات الحكومية والمؤسسات العالمية والشركات الناشئة والجامعات في دولة الإمارات وخارجها.

شبكة استراتيجية

وأكد عبد العزيز الجزيري، نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، أن التحالف يمثل شبكة استراتيجية واسعة تضم الجهات الحكومية والخاصة، والشركات التكنولوجية العالمية، والمراكز البحثية والمعرفية، في مبادرة هي الأولى من نوعها لتوظيف تكنولوجيا الطباعة ثلاثية الأبعاد في تطوير القطاعات الاقتصادية والمستقبلية في دولة الإمارات وتوظيف الخبرات والعقول المبتكرة حول العالم في خدمة البشرية.

وقال: «ستعمل مؤسسة دبي للمستقبل على تسريع تنفيذ أهداف هذه المبادرة عبر تعزيز الشراكات الحكومية والخاصة على المستوى المحلي والعالمي، إضافة إلى دراسة الفرص المستقبلية المتاحة في مختلف القطاعات الصناعية والاقتصادية، ودعم التعاون المشترك مع الهيئات التشريعية والشركات التكنولوجية، وتقديم الدعم اللوجستي والهندسي، وإعداد تقارير شاملة بهدف نشر المعرفة وزيادة توظيف تكنولوجيا الطباعة ثلاثية الأبعاد في مختلف المجالات الحيوية».

4 محاور

وعمل المشاركون في ورشة العمل على مناقشة الخطوات المقبلة لتعزيز دور التحالف الاستراتيجي للطباعة ثلاثية الأبعاد ضمن خطة شاملة ترتكز على 4 محاور رئيسية تشمل: التشريعات والقوانين التنظيمية، ودعم بيئة الابتكار وريادة الأعمال، وتشجيع عمليات البحث والتطوير، وتوفير التمويل وفرص الاستثمار. وتم خلال الورشة الإعلان عن تأسيس لجان فرعية متخصصة ضمن كل محور لتحديد أدوار ومسؤوليات الأفراد والجهات المشاركة بالتحالف، وبحث سبل التعاون المشترك لتسريع العمل والإنجاز وتحديد الخطوات والمبادرات المستقبلية لتحقيق الأهداف الموضوعة لكل محور.

قيمة اقتصادية

وأكد المشاركون في الجلسة أن تكنولوجيا الطباعة ثلاثية الأبعاد أثبتت قيمتها الاقتصادية وقدرتها على تعزيز القطاعات والمساهمة في تحقيق خطط الاكتفاء الذاتي وتأمين الاحتياجات الأساسية وإنشاء خطوط إنتاج جديدة تعتمد على توظيف التكنولوجيا المستقبلية والطباعة ثلاثية الأبعاد ومواكبة أحدث التصنيع وتقنيات البناء.وأشار أعضاء التحالف الاستراتيجي للطباعة ثلاثية الأبعاد إلى أهمية متابعة تطوير البنية التحتية لتوظيف هذه التكنولوجيا المستقبلية، ومعالجة التحديات الخاصة بالتشريعات التنظيمية وتمويل المشاريع واستقطاب المواهب العالمية في مجالات التصميم والابتكار والهندسة والترويج للمنتجات المصنوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد عالية الجودة على الصعيد التجاري العالمي.

كما أكد أعضاء التحالف أهمية تعزيز وتيرة التعاون المشترك في تبادل المعلومات والاستشارات والخبرات وتوفير الدعم الفني اللازم للجهات الحكومية في دبي في مختلف مجالات التكنولوجيا والطباعة ثلاثية الأبعاد، إضافة إلى دعم وتسهيل ربط الجهات الحكومية المهتمة بالحصول على مستلزمات عمليات الطباعة ثلاثية الأبعاد مع الشركات المتخصصة، بما يسهم بتعزيز القدرة على الاستجابة لأية متطلبات حكومية على الفور.

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