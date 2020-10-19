نائب رئيس البرازيل يستقبل سفير الدولة

المصدر: (برازيليا- وام)

استقبل أنطونيو هاميلتون مارتينز موراو نائب رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية، صالح أحمد السويدي سفير الدولة لدى البرازيل، بمناسبة استلام مهام عمله في البرازيل.

وتم خلال اللقاء استعراض مجالات التعاون بين دولة الإمارات والبرازيل، وبحث سبل تنميتها وتطويرها، بما يحقق مصالح وطموحات البلدين والشعبين الصديقين.

وقدم موراو التهنئة للسفير، بمناسبة تعيينه سفيراً لدولة الإمارات في البرازيل، معرباً عن تطلعه إلى المزيد من التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، مؤكداً أن علاقات الصداقة القائمة بين البلدين في نمو مستمر، وأنه يتطلع للترويج للاستدامة البيئية في البرازيل من خلال فعاليات «إكسبو 2020 دبي».

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