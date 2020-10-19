سفير الدولة ورئيس البرلمان السنغالي يبحثان العلاقات

المصدر: ( داكار - وام )

بحث سلطان علي الحربي، سفير الدولة لدى جمهورية السنغال، ومصطفى انياس رئيس البرلمان السنغالي، علاقات الصداقة والتعاون القائمة بين دولة الإمارات وجمهورية السنغال وفرص تطوير التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات، إلى جانب القضايا ذات الاهتمام المشترك. وأكد - خلال اللقاء الذي عقد في مقر البرلمان السنغالي - اعتزازه بتمثيل الدولة لدى السنغال، وحرصه على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتفعيلها في شتى المجالات، بما يسهم في دعم أواصر الصداقة بين البلدين.

من جهته أشاد رئيس البرلمان السنغالي بتطور العلاقات الثنائية بين البلدين، وبروابط الصداقة التي تجمع السنغال بدولة الإمارات، مشدداً على الأهمية الخاصة التي تحظى بها الدولة في السياسة الخارجية للسنغال، بوصفها شريكاً وحليفاً مهماً على مستوى منطقة الخليج والعالم العربي.

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