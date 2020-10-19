نواب العموم والمدعون العامون في التعاون الخليجي يعقدون اجتماعهم الـ12

المصدر: (الرياض - وام)

ترأس النائب العام لدولة الإمارات، الدكتور حمد سيف الشامسي، وبمشاركة الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، الاجتماع الـ12 لنواب العموم والمدعين العامين بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وناقش الاجتماع -الذي عُقد أمس افتراضياً- عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع، في مقدمتها مقترح إعداد مشروع دليل استرشادي بالضوابط الإجرائية لجرائم التقنيات الحديثة، وجائزة حامد العثمان لأعضاء النيابات العامة والادعاء العام بدول مجلس التعاون، وعرض لتجارب الدول الأعضاء.

كما اطلعوا على توصيات اجتماع مساعدي النواب العموم في اجتماعهم الحادي عشر الذي عقد يوم 27 سبتمبر 2020، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات المتعلقة بأعمال النيابات العامة والادعاء العام بدول المجلس التعاون.

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