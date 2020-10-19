مركز شباب فلج المعلا يستشرف مستقبل المرأة

المصدر: (أم القيوين - وام)

ناقش مركز شباب فلج المعلا التابع للمؤسسة الاتحادية للشباب في جلسته الافتراضية الثالثة ضمن سلسلة جلسات تصميم المستقبل، مستقبل المرأة الإماراتية ومقترحات ترسخ رؤية القيادة وتترجمها إلى منجزات وطنية تتسم بالتميز والريادة خلال العقود الخمسة المقبلة.

وعرض المشاركون في جلسة استشراف دور المرأة الإماراتية والتي أدارتها مريم الغفلي مدير مركز شباب فلج المعلا، مجموعة من الاقتراحات والأفكار المستقبلية المساهمة في تعزيز دور المرأة بصورة أكبر خلال الخمسين عاماً المقبلة.

وسلطت المناقشات الضوء على الدعم والاهتمام الكبير الذي حصلت علية المرأة في دولة الإمارات منذ السنوات الأولى من عمر الاتحاد في ظل القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

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