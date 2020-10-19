حاكم الشارقة يفتتح المنطقة التراثية بخورفكان ويتفقد مشروعات تطويرية

المصدر: الشارقة - البيان

افتتح صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة أمس المنطقة التراثية بمدينة خورفكان. ويمثل مشروع المنطقة التراثية بخورفكان أحد أهم المشروعات التي تسعى الشارقة من خلالها للمحافظة على المباني التراثية الموجودة بالمنطقة.

وقد تفقد صاحب السمو حاكم الشارقة لدى وصوله إلى المنطقة التراثية قناة الوادي المائية.

وتوجه بعدها صاحب السمو حاكم الشارقة لتفقد نزل الرياحين الذي يمثل مجموعة بيوت قديمة في المنطقة التراثية حيث سيتم إعادة ترميمها مع المحافظة على معالمها الأثرية والتقسيمات الأصلية للبيت منها.

ثم عرج صاحب السمو حاكم الشارقة لتفقد بيت الشباب الذي يمثّل أحد البيوت القديمة بالمنطقة التراثية.

وتجول بعدها سموه في أرجاء سوق خورفكان القديم «سوق شرق» الذي جرى ترميمه ورفده بالعديد من المحال والأنشطة التجارية المتنوعة ليصبح وجهة سياحية وترفيهية لكافة الزوار والقاطنين بمدينة خورفكان.

كما اطلع سموه على السوق المسقوف الذي تم تنفيذ عملية التسقيف فيه لمساحة 500 متر مربع من ممرات المشاة بالسوق باستخدام خشب الكندل والدعون والحصير.

وتفقد صاحب السمو حاكم الشارقة متحف السوق القديم (متحف الحرف) الذي يشكل مساحة ثقافية وتراثية تضم العديد من الأقسام التي خصصت لعرض وشرح الفنون والحرف اليدوية القديمة.

واطلع سموه في جولته على خطط تطوير عدد من المشروعات المستقبلية بمدينة خورفكان ومنها مشروع فندق شرق - خورفكان الذي سيتم العمل عليه على مرحلتين الأولى على مساحة 1600 م2 والثانية على مساحة 3800 م2 وسيوفر للنزلاء كافة الخدمات الفندقية.

كما اطلع على مخططات مشروع ترميم حصن المنصور الأثري الذي يعد أحد الحصون الأثرية المهمة بمدينة خورفكان وسيشمل الترميم مدخل الحصن والبرج والغرف والفناء الداخلي وكافة أرجاء الحصن.

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