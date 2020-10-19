برعاية حمدان بن راشد.. مؤتمر دبي الدولي السادس للتغذية الخميس المقبل

المصدر: دبي - البيان

تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، رئيس هيئة الصحة بدبي، تنطلق الخميس المقبل بقاعة المؤتمرات بمكتبة راشد الطبية (مركز الابتكار الصحي)، فعاليات النسخة السادسة لمؤتمر دبي الدولي للتغذية، الذي تنظمه هيئة الصحة بدبي تحت شعار: «مناعتك هي كنزك»، بمشاركة نخبة من الأطباء والمتخصصين في مجال التغذية والتغذية العلاجية من داخل الدولة وخارجها.

حرص

وحرصت هيئة الصحة بدبي على تنظيم الدورة الحالية للمؤتمر بمكتبة راشد الطبية ضمن بيئة احترازية متكاملة والتزام تام بالإجراءات الوقائية في ظل التحديات التي تفرضها جائحة «كوفيد 19»، كما أتاحت الهيئة الفرصة الكاملة أمام الأطباء والمتخصصين والمهتمين بالمشاركة في هذا المؤتمر (عن بُعد) من خلال التقنيات الحديثة.

ويشارك في المؤتمر بدورته الحالية عدد من ممثلي الجمعيات المحلية والإقليمية والعالمية بما في ذلك الجمعية الأمريكية للتغذية الوريدية والمعوية، والجمعية الأمريكية للتغذية الأنبوبية والوريدية، والجمعية الأمريكية للتغذية، والجمعية العربية للتغذية الإكلينيكية للأطفال، والجمعية الأوروبية للتغذية السريرية والأيض.

وسيناقش المؤتمر خلال جلساته العلمية على مدار ثلاثة أيام حزمة من المحاور المتعلقة بالتغييرات في التغذية ونمط الحياة أثناء جائحة «كوفيد 19»، وأساسيات التغذية في أمراض الكلى، والتدابير التغذوية لمرضى التهاب الأمعاء، وحمية إنقاص الوزن، وحليب الأطفال الخاص والمتحلل ودوره في علاج الحساسية عند الأطفال، وأساسيات التغذية في أمراض الكلى.

نقاش

كما سيناقش المؤتمر تأثير «كوفيد 19» على الصحة العقلية، وجودة الحياة في دولة الإمارات، وتقييم العادات الغذائية، وأسلوب الحياة أثناء جائحة «كوفيد 19» في دولة الإمارات، والتغذية وسط جائحة «كوفيد 19»، والتغذية والصحة النفسية عند الأطفال والمراهقين، ودور الصيام المتقطع في مناعة الإنسان وسط جائحة فيروس كورونا، ودور الفيتامينات والمعادن في تعزيز المناعة، وإدارة التغذية الوريدية طويلة المدى، وتغذية الطفولة المبكرة: التحديات والحلول المبنية على الأدلة، والتغذية في وحدة العناية المركزة للأطفال: التحديات والفرص.

وسيتطرق المشاركون في المؤتمر إلى أهمية تعزيز التواصل بين الجراحين وأخصائيي التغذية، والوقاية المبكرة من خلال الرضاعة الطبيعية لتحسين النمو عند الأطفال الخدج، والتغذية والصحة النفسية عند الأطفال والمراهقين، وحليب الأم للأطفال الخدج، وغيرها من المحاور التي تتعلق بالتغذية والتغذية العلاجية بشكل عام.

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