جهود «إسعاف دبي» والإسعاف الوطني تنقذ 4 أشخاص في صحراء الشارقة

المصدر: دبي- البيان

نجحت الجهود المشتركة لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، والإسعاف الوطني، ودورية من شرطة الشارقة، ووحدة الإنقاذ في شرطة دبي بإنقاذ 4 أشخاص آسيويين، تقطعت بهم السبل في منطقة صحراوية (بنك روك) بإمارة الشارقة، تبعد عن منطقة الهباب (دبي) بنحو 45 دقيقة، وبمتابعة مستمرة ودقيقة من قيادات الإسعاف الوطني، وإسعاف دبي وصل المسعفون إلى التائهين وحملوهم في مركبات الإسعاف وأجروا لهم الإسعافات الأولية.

وقال خليفة الدراي المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف: «بمجرد استغاثة المجموعة التائهة واستقبال بلاغهم تحركت وحدات إسعاف المناطق الخارجية في كل من الإسعاف الوطني، وإسعاف دبي وتوجهوا على الفور إلى مكان الإحداثيات، حيث تبين لفريق المسعفين المشترك أن الأشخاص التائهين في منطقة جبلية وعرة، وأن الوصول إليهم ليس بالأمر اليسير».

وقال أحمد الهاجري المدير التنفيذي للإسعاف الوطني: «رافقت المسعفين دورية شرطة الشارقة، ووحدة للإنقاذ من شرطة دبي إلى منطقة العمليات، وتبين أن مكان الحادث بعيد نسبياً، وغير محدد بدقة نظراً لضعف الإرسال في هذه المنطقة النائية، وتواصل المسعفون مع المبلغ مرة أخرى، فأرسل إحداثيات المكان مجدداً، وهو أقرب نقطة لهم على نظام الخرائط، واتفقوا مع المبلغ على الالتقاء في المكان الأقرب لهم، وهو ما حدث بالفعل».

وأوضح مدير إدارة عمليات الإسعاف في إسعاف دبي مشعل جلفار: «التقى التائهون عند النقطة التي حددوها مع فريق الإسعاف المشترك، واستلم فريق المسعفين 3 حالات بسيطة، والرابعة متوسطة تعاني من إصابة كبيرة في الظهر، وهي لامرأة آسيوية فتم إسعافها سريعاً، وتماثلت للشفاء، وتم تسليمها للإسعاف الوطني، وتبين أن الحالات الثلاث الأخرى لا تحتاج للنقل، وأنهم لا يعانون من إصابات، فتم طمأنتهم وقياس العلامات الحيوية، وهم جميعاً بخير».

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