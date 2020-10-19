نهيان بن مبارك يفتتح اليوم منتدى الإمارات وطن التسامح والسلام

المصدر: أبوظبي - وام

يفتتح معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، صباح اليوم، منتدى التسامح الرابع 2020، الذي تنظمه دار زايد للثقافة الإسلامية «عن بعد»، تحت شعار «الإمارات وطن التسامح والسلام»، حيث يلقي معاليه الكلمة الرئيسة للمنتدى، الذي يشارك فيه نخبة من أبرز الباحثين والأكاديميين المختصين في مجالات التسامح والتعايش والسلام.

ويناقش المنتدى - الذي يعقد تحت رعاية معالي وزير التسامح والتعايش - عدة محاور، تتضمن: أبعاد التسامح والتعايش السلمي الفكرية والفلسفية: الحق الإنساني والاختلاف الإيجابي، والمحور الثاني يتعلق بأسس بناء جسور الثقة والسلام والعيش المشترك، في حين يناقش المحور الثالث، حوار التعايش ودور الشباب في صناعة السلام، وتعزيز ثقافة التسامح، والمحور الرابع، يتعلق بعصر الفضاءات المفتوحة، ودور الإعلام في تماسك وحدة النسيج الوطني، وصناعة السلم المحلي والعالمي، أما المحور الأخير، فيسلط الضوء على التسـامح والتعايش والسـلام في الإمارات.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز