إعلان الفائزين بمسابقة «غرد للتسامح»

المصدر: أبوظبي - وام

أعلنت وزارة التسامح والتعايش عن اسم الفائز في مسابقة «#غرد_للتسامح» التي أطلقها معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش في شهر يوليو الماضي لتكون منصة لكافة أبناء المنطقة العربية والشرق الأوسط، للتعبير عن آرائهم وأفكارهم حول التعايش والتسامح والأخوة الإنسانية واحترام الآخرين وتقبل الاختلاف، وغيرها من القيم الإنسانية الأصيلة، ونبذ كافة أشكال التطرف والتعصب والعنف، وذلك بالتعاون مع مركز الشباب العربي في أبوظبي ومكتب تويتر - الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا، وسمحت المسابقة بالمشاركة من خلال 3 لغات وهي العربية والإنجليزية والفرنسية.

شهادة

وفازت ياسمين عبدالغني بجائزة المسابقة عن تغريدتها التي اقتبست إحدى مقولات المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه «العالم بما فيه من الدول ما هو إلا مجموعة من الأسر المتجاورة وإذا حسنت العلاقة بين الجار والجار وكان شعارها الأخوة والتسامح شاع الأمن والاستقرار»، فيما فاز جمال الحربي بشهادة وزارة التسامح والتعايش عن تغريدته التي حملت عنوان «بالتسامح يصبح العالم أفضل».

وقالت عفراء الصابري المدير العام بمكتب وزير التسامح والتعايش إن المسابقة حظيت بمشاركات واسعة من جانب الشباب في أكثر من 21 دولة عربية وجاء المحتوى العربي للمشاركين في المركز الأول بنسبة 91% من عدد المشاركات بينما جاءت المشاركات باللغة الإنجليزية بنحو 7% فيما جاءت المشاركات باللغة الفرنسية بما يقترب من 2%.

وأكدت أن كافة المشاركات تم عرضها على لجنة تحكيم ضمت عدداً من الخبراء وممثلين لشركة تويتر إلى جانب ممثلين من وزارة التسامح وتم تصفية الأعمال المشاركة على 3 مراحل، شملت الأولى التصفية وفقاً لمطابقة الأعمال المتقدمة لشروط المسابقة، ومن ثم تمت التصفية الثانية وفقاً لمدى إبداع وابتكار الرسالة والمحتوى المشارك، واجتازت هذه المرحلة خمسة أعمال متميزة وصلت إلى المرحلة النهائية، تم اختيار أحدها بعد إعادة تقييمها جميعاً مرة أخرى لتفوز ياسمين عبدالغني بجائزة المسابقة.

جهود

ثمنت عفراء الصابري الجهود الكبيرة التي بذلها شركاء وزارة التسامح في هذه المسابقة وهم شركة تويتر ومركز الشباب العربي لإنجاح الفعالية وتحقيق أهدافها.. مؤكدة أن هذا التعاون سيستمر في المرحلة المقبلة لمصلحة الشباب العرب في كل مكان على الأرض العربية ومن أجل ضخ محتوى معرفي جيد لتعزيز قيم التسامح والتعايش على شبكات التواصل الاجتماعي مهنئة الفائزين.

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