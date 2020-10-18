إطلاق الموقع الرسمي لمركز دبي للأمن الإلكتروني

المصدر: دبي - وام

أطلق مركز دبي للأمن الإلكتروني موقعه الإلكتروني الرسمي الجديد بمواصفات حديثة لخدمة المتعاملين والجهات المعنية وذلك انطلاقاً من سعي المركز لتعزيز وتطوير خدماته لكافة الجهات ذات العلاقة وتوفير الإرشادات لبناء الوعي والمهارات اللازمة لإدارة مخاطر الأمن الإلكتروني في المؤسسات العامة والخاصة والأفراد في إمارة دبي.

وقال يوسف حمد الشيباني مدير عام مركز دبي للأمن الإلكتروني، إن إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد للمركز يتزامن مع جهود مركز دبي للأمن الإلكتروني المبذولة لدفع عجلة التقدم والابتكار ولتسهيل الوصول إلى المعلومات وتوفير الخدمات لكافة الجهات والأفراد وبذلك بناء مجتمع واع بمخاطر الأمن الإلكتروني.

ويتيح الموقع الإلكتروني الجديد لزواره سهولة التصفح والوصول إلى المعلومة والمشاركة التفاعلية والمعرفية من خلال خطوات سلسة وسريعة، حيث تم إثراء الموقع بكافة اختصاصات وخدمات المركز وتقديم نبذة عن النظم واللوائح التي تم تطويرها والتطرق لأبرز إنجازات استراتيجية دبي للأمن الإلكتروني بالإضافة إلى آخر أخبار المركز.

من ناحية أخرى يوفر الموقع للزائر فرصة الاطلاع على أحدث الأبحاث المنشورة والمستجدات واكتشاف فرص العمل وتحميل سياسة أمن المواقع الإلكترونية أيضاً.

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