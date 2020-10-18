سعيد الطاير: قيمة المشاريع الجديدة التي تنفذها الهيئة تتجاوز 80 مليار درهم

المصدر: دبي - البيان

أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي أنها قد انتهت من سداد آخر سنداتها المستحقة بقيمة 1.5 مليار دولار أمريكي. وتمكنت الهيئة من سداد كامل مبلغ السندات العالمية متوسطة الأجل «GMTN» – مستحقة السداد - والتي تم إصدارها في عام 2010. وبهذه الخطوة، حققت الهيئة مكانةً متميزةً تتمثل في عدم احتواء دفاترها وسجلاتها على أية ديون.

استثمارات

وتماشياً مع النمو الذي تشهده إمارة دبي، وبهدف توفير إمدادات موثوقة ذات اعتمادية عالمية المستوى من الكهرباء والمياه لجميع المتعاملين، الذين يتجاوز عددهم مليون متعامل، دأبت الهيئة على زيادة استثماراتها في البنية التحتية في قطاعات الإنتاج والنقل والتوزيع، حيث تجاوزت قيمة أصولها في الوقت الراهن 175 مليار درهم إماراتي.

وبهذه المناسبة، قال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي:«تنفيذاً لرؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، ينصب تركيز الهيئة على استخدام التقنيات الإحلالية، وزيادة الطاقة النظيفة وتعزيز مكانة دبي كعاصمة عالمية للاقتصاد الأخضر».

وأضاف معاليه:«تزيد قيمة المشاريع الجديدة التي تنفذها الهيئة عن 80 مليار درهم إماراتي، وهي مشاريع إما جارية أو قيد الإنجاز في السنوات الـ 5 المقبلة. ولا تعتمد الهيئة بالضرورة على قروض جديدة في هذا الصدد وستعتمد على مواردها الداخلية وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص».

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