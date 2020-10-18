إقبال كبير على المشاركة ببرنامج «خبراء التميز والريادة» في شرطة دبي

المصدر: دبي - البيان

أكد اللواء الدكتور عبد القدوس عبد الرزاق العبيدلي، مساعد القائد العام لشؤون التميز والريادة في شرطة دبي، أن برنامج «خبراء التميز والريادة» والذي تم إطلاقه من قبل قطاع التميز والريادة في بداية العام الجاري، وذلك بهدف تمكين القدرات والكوادر لرسم وتصميم واستشراف مستقبل شرطة دبي، ضمن إطار عام «الاستعداد للخمسين»، شهد إقبالاً كبيراً من قبل موظفي القطاع من العسكريين والمدنيين عبر محاضرات وورش عمل تم عقدها عن بعد.

وأوضح اللواء العبيدلي أن برنامج «خبراء التميز والريادة» حافظ على استمرارية العمل من خلال عقد برامجه ودوراته عن بعد، وذلك خلال فترة تطبيق الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا، واستخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة، حيث تم عقد 12 ورشة عمل واجتماع في الفترة الماضية.

وقال اللواء العبيدلي: «إن شرطة دبي وانطلاقاً من توجهها الاستراتيجي «الابتكار في القدرات المؤسسية» حريصة على الاستثمار في كوادرها البشرية المؤهلة، وإعدادها في كافة التخصصات ومنها التميز والريادة، ليكونوا على أتم الاستعداد للتعامل مع التحديات المستقبلية، ومواكبة التوجهات والرؤى التي تسعى إليها الإمارات لتعزيز دورها الريادي والعالمي».

استراتيجيات

وأشار اللواء العبيدلي إلى أن برنامج «خبراء التميز والريادة» مستمد من عدة استراتيجيات، منها مئوية الإمارات 2071، ورؤية الإمارات 2021، وخطة دبي 2021، واستراتيجية وزارة الداخلية، واستراتيجية القيادة العامة لشرطة دبي، لافتاً إلى أن القيادة العامة لشرطة دبي قطعت مسافات كبيرة في مجال التميز والريادة، وأضحت من المؤسسات الشرطية التي يشار إليها محلياً وعالمياً كعنوان للريادة والتميز في العمل المؤسسي، والبرنامج يعد استكمالاً لهذه المسيرة، نظراً لرفد الملتحقين به بالمعارف الجديدة، والتجارب والخبرات والممارسات العالمية الحديثة، وتوجيههم نحو كيفية الاستفادة منها بما يتناسب مع نظام العمل في شرطة دبي، وبما يسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لشرطة دبي.

تدريب



ومن جانبها، قالت مها آل علي، مديرة مشروع «خبراء التميز والريادة» في مدير مكتب التطوير المؤسسي في قطاع التميز والريادة: «إن البرنامج يُشرف عليه مكتب التطوير المؤسسي، وتم إعداد وحصر المرشحين للبرنامج، ومن ثم إخضاعهم للتدريب النظري والعملي، وفقاً لمحاور رئيسية تم اختيارها لتتماشى مع التوجهات المستقبلية لحكومة دبي وللدولة، مع تحديد قادة لكل محور، ممن يتمتعون بالكفاءات المطلوبة وفق تخصصات محددة».



مخرجات



وأوضحت آل علي أن خطة برنامج خبراء «التميز والريادة» تتمثل في توزيع المنتسبين على المستشارين لإعداد البحوث، ورفع تقرير بمخرجات البرنامج، وقياس أثر البرنامج، واعتماد المنتسبين، وتحديد المستشارين من قبل مساعد القائد العام لشؤون التميز والريادة، وإعداد البرنامج، ثم تحديد المسار النظري والعملي، وحفل التخرج.

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