إدارة شرطة المنطقة الشرقية تكرم شخصاً لأمانته

المصدر: البيان الإلكتروني

كرم العقيد علي الكي الحمودي مدير إدارة شرطة المنطقة الشرقية، السيد هشام دحام زعين تقديراً لأمانته وحسن تصرفه تجاه مال الغير في مسلك يدل على قيمه العالية وشعوره بالمسؤولية، ويقدم نموذجاً يحتذى للآخرين، حيث عثر المذكور على مبلغ كبير من المال بجانب أحد الطرق بمدينة خورفكان، وقام بتسليمه إلى مركز شرطة خورفكان، بهدف العثور على صاحب المبلغ وإعادته له.

وأكد العقيد الحمودي حرص القيادة العامة لشرطة الشارقة على إعلاء قيم الأمانة وحث أفراد المجتمع على التحلي بها والاقتداء بنهج ديننا القويم وشريعته السمحاء في رعاية حقوق الغير والمحافظة على أموالهم وممتلكاتهم، والتعاون مع الشرطة في رد الأموال والمفقودات المعثور عليها إلى أصحابها.

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