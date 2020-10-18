نورة الكعبي تتلقى الجرعة الأولى من لقاح «كوفيد 19»

المصدر: البيان الإلكتروني

تلقت معالي نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة الثقافة والشباب، الجرعة الأولى من لقاح فيروس "كوفيد 19"، وحرصت خلال تلقيها اللقاح على شكر إحدى بطلات الخطوط الأمامية، التي كرست 18 عاماً من حياتها في خدمة المرضى بدولة الإمارات.

وقالت معاليها تعليقاً على صورة نشرتها في حسابها الرسمي على انستغرام تظهرها وهي تتلقى اللقاح: "تم التطعيم من فيروس كوفيد 19.. أشكر الممرضة أوزما من لاهور في باكستان والتي تعمل في دولة الإمارات منذ 18 عاماً."

يذكر أن دولة الإمارات أجازت الاستخدام الطارئ للقاح «كوفيد 19» لإتاحته أمام الفئات الأكثر تعاملاً مع مصابي الفيروس من أبطال خط الدفاع الأول، بهدف توفير وسائل الأمان والسلامة كافة، وحمايتهم من أية أخطار قد يتعرضون لها بسبب طبيعة عملهم.

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