نورة الكعبي تتلقى الجرعة الأولى من لقاح «كوفيد 19»

Thank you Nurse Ozma, from Lahore! She’s been working in the UAE for the past 18 years 💚 🇵🇰 شکریہ COVID-19 vaccine 💉 ✅ #تم_التطعيم

A post shared by Noura AlKaabi نورة الكعبي (@nak) on Oct 17, 2020 at 12:53am PDT