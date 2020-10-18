بلدية دبي تمنح طيران الإمارات 6800 تذكرة دخول لبرواز دبي

المصدر: البيان الإلكتروني

قامت بلدية دبي بتوقيع اتفاقية شراكة مع طيران الإمارات، وذلك في إطار خلق تعاون مشترك من خلال إطلاق حملة ترويجية للتعريف ببرواز دبي كوجهة سياحية في دول مختارة في قارة أوروبا، والمساهمة في رفع معدل التصنيف السياحي لخط برواز دبي على خارطة دبي للسياحة في الوجهات الأوروبية ودعم المرافق السياحية في الإمارة.

وقال المهندس طالب جلفار المدير التنفيذي لقطاع خدمات البنية التحتية في البلدية: "يأتي توقيع بلدية دبي للاتفاقية مع طيران الامارات تجسيداً لالتزام الدائرة بدعم وتعزيز المكانة المتفردة التي تحتلها مدينة دبي في مختلف المجالات وخاصةً مجال السياحة، حيث سيتم بموجب الاتفاقية منح عدد (6800) تذكرة لدخول برواز دبي لركاب طيران الامارات، الأمر الذي يعزز من الترويج للبرواز باعتباره أحد أبرز المعالم السياحية في الإمارة ويستقطب بشكل مستمر أعداداً كبيرة من الزوار والسياح".

وأضاف: "كما يأتي توقيع الاتفاقية تماشياً مع الأسس الاستراتيجية الرامية إلى توطيد العلاقات بين البلدية ومختلف الجهات لتحقيق الأهداف المشتركة، وإيماناً من الدائرة بأهمية رصد كافة السبل التي تسهم في تعزيز سعادة زوار وسياح مدينة دبي وضمان قضائهم لأمتع الأوقات في المرافق السياحية والترفيهية التابعة للبلدية".

وتجدر الإشارة إلى أن برواز دبي يُعد واحداً من أحدث المعالم الثقافية السياحية والترفيهية على مستوى الدولة منذ افتتاحه في يناير 2018، حيث يُمثل صرحاً بارزاً يؤطر مشاهداً وإطلالاتٍ ساحرة لمدينة دبي القديمة والحديثة ضمن "بروازٍ واحد"، ليشكل جسراً يربط ماضي الإمارة العريق مع حاضرها المزدهر، وأهم ما يميز البرواز هو الجسر العلوي بتقنية تحبس الأنفاس، حيث يتحول مسار الزوار المصمم من ألواح ذكية إلى أرضية شفافة وذلك بمجرد السير عليه، بحيث تمنح الزائر الإحساس بأنه يسير على الهواء، إلى جانب استمتاعه بمشاهدة فريدة للمنطقة المحيطة بالبرواز من الأعلى.

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