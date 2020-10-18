مركز شرطة بر دبي يساعد بعودة 560 شخصاً لبلدانهم

المصدر: دبي – شيرين فاروق

تمكن فريق من مركز شرطة بر دبي من مساعدة 560 شخصاً انقطعت بهم السبل في الرجوع إلى بلدانهم. وتفصيلاً أفاد العميد عبدالله خادم بن سرور المعصم مدير مركز شرطة بردبي لـ«البيان»: «أنه وردت اتصالات وبلاغات عدة من بعض الأشخاص عن وجود أفراد تقطعت بهم السبل نتيجة الظروف التي فرضتها أزمة وباء «كوفيد 19»، وتم تشكيل فريق لحصر الحالات من العائلات والأفراد، وقام الفريق بالتعاون مع عدد من المؤسسات الخيرية وفاعلي الخير بجمع مبالغ مالية، وتوفير مواد غذائية ومعقمات وكمامات وغيرها، وكذلك تم الاتفاق مع عدد من الفنادق لتوفير غرف إقامة مؤقتة لهم.

إجراءات

ونوه العميد المعصم إلى أنه وفي وقت لاحق تم تسهيل إجراءات سفرهم إلى بلدانهم، حيث تم توفير تذاكر سفر لهم إلى وجهات مختلفة، وكذلك تمت مرافقتهم إلى المطار لإنهاء الإجراءات، وذلك بمجرد إعادة فتح المطارات والسماح لهم بالسفر.

وأشار مدير مركز شرطة بر دبي إلى أن الفريق المكلف بالأمر كان يتابع عن قرب لحل أي مشكلات قد تواجه هؤلاء الأشخاص، وتم توفير قنوات للاتصال بذويهم، ومحاولة التخفيف عن حالتهم النفسية نتيجة الظروف التي فرضتها أزمة كورونا على العالم كله، وتقدم المستفيدون بالشكر الجزيل إلى شرطة دبي لتعاملها الراقي مع مشكلاتهم.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز