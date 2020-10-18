«استشاري الشارقة» يقر توصياته بشأن هيئة الوثائق

المصدر: (الشارقة - البيان)

أقر المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة في جلسته الثانية التي عقدها الخميس الماضي توصياته بشأن مناقشة سياسة هيئة الشارقة للوثائق والأرشيف، وذلك ضمن أعماله لدور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي العاشر.

بدأت وقائع الجلسة بعد أن تم أخذ كل الاحتياطات ودواعي السلامة العامة والتباعد الجسدي وتطبيق كل التعليمات الصادرة عن الجهات المختصة للحد من فيروس كورونا بكلمة ألقاها علي ميحد السويدي رئيس المجلس الاستشاري هنأ فيها المجلس على تجديد شهادة المواصفة الدولية لنظام إدارة الجودة الآيزو 9001:2015م، قائلاً: يسعدني أن أتقدم بالتبريكات والتهنئة القلبية لأنفسنا أولاً وللمجلس الاستشاري - بجميع أعضائه وعضواته وأمانته العامة بكل إداراتها وأقسامها وموظفيها - ثانياً، بمناسبة تخطي المجلس مرحلة التدقيق لتجديد شهادة المواصفة الدولية لنظام إدارة الجودة الآيزو 9001:2015م، كأول جهة برلمانية على مستوى الوطن العربي، والتي حصل عليها المجلس في عام 2017م، وذلك بتحقيق متطلبات صلاحيتها للثلاث سنوات المقبلة، كما نتمنى لمجلسنا الاستشاري المزيد من الإنجازات والمبادرات التي تحقق الريادة والتميز في شتى مجالات العمل البرلماني.

ووفقاً لجدول أعمال الجلسة ناقش المجلس مشروع توصياته بشأن مناقشة سياسة هيئة الشارقة للوثائق والأرشيف والوارد من لجنة إعداد مشروع التوصيات.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز