برنامج لتدريب المحامين بأكاديمية أبوظبي القضائية

المصدر: (أبوظبي - البيان)

نظمت أكاديمية أبوظبي القضائية بالتعاون مع إدارة شؤون المحاماة والخبراء بدائرة القضاء في أبوظبي؛ الدورة الـ25 من برنامج تدريب المحامين المتقدمين للقيد بجدول المحامين المقبولين أمام نيابات ومحاكم أبوظبي؛ بمشاركة 19 محامياً بينهم 10 سيدات، وذلك عن بعد عبر منصة أكاديمية أبوظبي الإلكترونية في إطار جهود الأكاديمية نحو استمرارية الأعمال في ظل الإجراءات الخاصة بالحد من انتشار جائحة كوفيد - 19.

وأوضحت دائرة القضاء في أبوظبي أن تنظيم برنامج تدريب المحامين المتقدمين للقيد بجدول المحامين المقبولين أمام نيابات ومحاكم أبوظبي؛ يأتي في إطار جهودها نحو تطوير الأداء القضائي عبر إعداد كوادر قانونية وطنية مؤهلة تأهيلاً علمياً وعملياً وفق أرقى المعايير العالمية، بهدف المساهمة في تحقيق العدالة الناجزة، وترسيخ ثقة المجتمع في المنظومة القضائية والقانونية، والتي يعتبر المحامون جزءاً منها.

من جهتها أكدت أكاديمية أبوظبي القضائية أن البرنامج الذي يعتبر اجتيازه من شروط القبول في جدول المحامين المقيدين لدى دائرة القضاء في أبوظبي؛ قد صمم على نحو تتنوع فيه الموضوعات لتغطي كافة الجوانب ذات الصلة بعمل المحامي.

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