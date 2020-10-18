بلدية دبي تدشن نظام «مكاني» لعنونة الوحدات الأذكى بالعالم

المصدر: دبي - البيان

دشنت بلدية دبي نظام «مكاني» الذكي لعنونة الوحدات جيومكانية، الذي أعدته البلدية ليكون الأول من نوعه في العالم، بحضور المهندسة مريم المهيري، مديرة مركز نظم المعلومات الجغرافية بالبلدية، وذلك تحقيقاً لتنفيذ مبادرة تحويل دبي إلى مدينة ذكية.

والنظام عبارة عن امتداد لنظام «مكاني» للمداخل الحالي، حيث تم تطوير نظام العنونة الجديد، ليشمل كل أنواع الوحدات داخل المباني، سواء كانت سكنية، محلات تجارية، مكاتب وغيرها، وقد تم إعداد البيانات الهندسية للمباني حسب المعايير الثلاثية الأبعاد المتماشية مع مبادرات «جيو دبي» ومتطلبات «التوأم الرقمي» للإمارة وإدراجها في قاعدة البيانات الجغرافية، ووضع رمز مميز لجميع الوحدات، ومن ثم يتم تثبيت لوحات «مكاني» للوحدات، وإعداد بيانات التنقل داخل المباني، بالإضافة إلى تحديث نظام «مكاني» المستخدم حالياً من قبل الجمهور، ليشمل الوحدات ويعرض إرشادات ووجهات التنقل داخل المباني.

وذكرت المهيري أن نظام عنونة الوحدات الجديد يعتبر من الأنظمة الاستشرافية للمستقبل، حيث سيستخدم في جميع الخدمات الحكومية الخاصة للوصول إلى مواقع الوحدات في الخدمات ذات العلاقة بالطوارئ والبيانات الإحصائية وخدمات التوصيل، ومن المتوقع أن يتم في المستقبل استخدامات واسعة للطائرات بدون طيار والمركبات ذاتية القيادة في الخدمات الحكومية والتجارية والسياحية، والتي تتطلب أنظمة دقيقة للعنونة على مستوى تفاصيل الوحدات داخل الأبنية وبقواعد بيانات ثلاثية الأبعاد وبدقة عالية، وهذا ما سيتم توفيره من خلال هذه المبادرة المتكاملة للعنونة الحديثة.

وقالت المهيري: «تم تثبيت أول لوحة بالتنسيق المسبق مع المدينة الذكية لفيستيفال سيتي، وتشمل توقيع اتفاقية في مجال البنية التحتية الجيومكانية لدبي (جيودبي)، كما نحرص على إطلاق المبادرات النوعية، التي تسهم في تحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في تحويل دبي إلى أذكى مدينة في العالم».

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