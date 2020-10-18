استئناف حافلات القرية العالمية والعبرات الكهربائية

المصدر: دبي- البيان

قررت هيئة الطرق والمواصلات في دبي استئناف تشغيل خدمة الخطوط الأربعة للحافلات الناقلة لضيوف القرية العالمية في موسمها الجديد 2020- 2021، الذي تحتفل به الوجهة العائلية الرائدة بذكرى اليوبيل الفضي، والرحلات السياحية على متن العبرات الكهربائية داخل الوجهة، وذلك بالتزامن مع انطلاق الموسم الخامس والعشرين اعتباراً من يوم الأحد الموافق 25 أكتوبر الجاري.وتفصيلاً، قال أحمد هاشم بهروزيان، المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات: «سنراعي التطبيق الأمثل للإجراءات الصحية الاحترازية على متن الحافلات، وفي المحطات لتفادي انتشار الإصابة بفيروس «كورونا» بين الركاب والسائقين والعاملين في المحطات.

والخطوط الأربعة للحافلات هي: الخط (102) المنطلق من محطة مترو الراشدية والخط (103) المنطلق من محطة مترو الاتحاد والخط (104) المنطلق من محطة حافلات الغبيبة والخط (106) المنطلق من محطة مترو مول الإمارات».

وأضاف بهروزيان: «سنستخدم في نقل الركاب من المحطات المذكورة إلى القرية العالمية، وبالعكس الحافلات الفاخرة نوع فولفو بدلاً من الحافلات العادية هذه المرة، حيث تمتاز هذه الحافلات بتوفير الراحة التامة والرفاهية للركاب».وعن التنقّل بالعبرات في القرية العالمية، قال بهروزيان: «لقد اعتمدنا كذلك خطة تشغيل (3) عبرات تعمل بالطاقة الكهربائية لخدمة ضيوف القرية العالمية للموسم الحالي، حيث لاقت هذه الخدمة إقبالاً كبيراً طوال المواسم الـ 10 الماضية للقرية».

ومن جهته، قال بدر أنوهي، الرئيس التنفيذي للقرية العالمية: «نعمل حالياً على وضع اللمسات الأخيرة نحو انطلاق موسم اليوبيل الفضي للقرية العالمية، واضعين راحة وسلامة ضيوفنا وجميع العاملين معنا على رأس أولياتنا، لنقدّم للجميع موسماً استثنائياً بكل المعايير».

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