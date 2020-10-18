«خيرية الشارقة» تنفق 13.5 مليوناً لدعم الأسر المتعففة

المصدر: (الشارقة- البيان)

أنفقت جمعية الشارقة الخيرية، ضمن برامجها لدعم الأسر المتعففة 13.5 مليون درهم مساعدات شهرية منذ مطلع العام الجاري، استفادت منها 1300 أسرة من الحالات المستحقة بشكل شهري منتظم.

وأكد عبدالله سلطان بن خادم المدير التنفيذي للجمعية أن خيرية الشارقة تعول على تبرعات المحسنين ومساهماتهم الخيرية لدعم الأسر المستحقة، حيث تضم الجمعية بين سجلاتها عدداً كبيراً من الحالات المستحقة «الأرامل والأيتام والأسر المتعففة والمطلقات»، وتوفر الجمعية لهذه الحالات مساعدات نقدية بمثابة رواتب شهرية لهم، بما يمكنهم من توفير احتياجاتهم الضرورية للمعيشة الكريمة، يتم تجديدها كل 6 أشهر وفقاً لقرار اللجنة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز