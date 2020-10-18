انطلاق فعاليات المخيم الكشفي على الهواء والإنترنت

المصدر: (دبي- وام)

انطلقت فعاليات المخيم الكشفي العالمي على الهواء والإنترنت «Jota-Joti 2020»، الذي تنظمه جمعية كشافة الإمارات، بمشاركة 300 من الفتية والشباب والقادة من المفوضيات الست «أبوظبي- العين- دبي- الشارقة- الفجيرة- رأس الخيمة»، وأعضاء من جمعية الإمارات لهواة اللاسلكي، ووزارة التربية والتعليم ممثلة في إدارة الأنشطة الطلابية «كشافة المدرسة الإماراتية» وجامعات الشارقة والقاسمية وعجمان، وممثلون للجمعيات الكشفية العربية ومشاركون من مختلف أنحاء العالم.

حضر حفل افتتاح المخيم، الذي تختتم فعالياته اليوم، الدكتور سالم عبد الرحمن الدرمكي رئيس مجلس إدارة جمعية كشافة الإمارات، والدكتور عبدالله مشرخ رئيس لجنة رواد ورائدات كشافة الإمارات، وخالد محمد المرزوق عضو مجلس إدارة جمعية الإمارات لهواة اللاسلكي، والدكتور عيد كنعان عميد شؤون الطلبة بجامعة الشارقة، والدكتور عمر أبو نواس عميد شؤون الطلبة بالجامعة القاسمية.

ورحب خليل رحمة الأمين العام لجمعية كشافة الإمارات، بالمشاركين، مؤكداً أن الحركة الكشفية في الدولة تحتل مكانة مرموقة، وتحظى بدعم واهتمام من لدن القيادة الحكيمة.

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