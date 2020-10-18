مريم المهيري: العالم بحاجة لتغيير جذري في نظم إنتاج الغذاء

المصدر: دبي - البيان

أكدت معالي مريم بنت محمد المهيري وزيرة دولة للأمن الغذائي والمائي، أن العالم أصبح بحاجة أكثر من أي وقت مضى إلى تحقيق تغيير جذري في نظم إنتاج الغذاء والتغذية، ويعد تقرير الخطوط التوجيهية الطوعية بشأن النظم الغذائية والتغذية الصادر عن لجنة الأمن الغذائي العالمي مساهمة حيوية في تحقيق تحوّل كبير في هذا الملف الحيوي، حيث تعالج تلك المبادئ العديد من العوامل المتعلقة بالأمن الغذائي، وتساعدنا على إنشاء نموذج مستدام للأمن الغذائي العالمي، وضمان تبنيه وتطبيقه من قبل الجميع.

جاء ذلك خلال مشاركة المهيري في اليوم الختامي لأعمال اجتماعات لجنة الأمن الغذائي العالمي التي استمرت لثلاثة أيام واختتمت فعالياتها يوم الخمييس الماضي، خلال جلسة بعنوان «تحول النظم الغذائية»، التي شهدت حضور يوليا كلوكنر الوزيرة الاتحادية للأغذية والزراعة في ألمانيا، والدكتور ليمبر كروز وزير الزراعة في جمهورية الدومينيكان، وهنريتا فور المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسيف».

وأشارت معاليها إلى أن تلك المبادئ التوجيهية تتوافق مع سياسات دولة الإمارات الهادفة إلى تحقيق مستقبل مستدام للأمن الغذائي. كما ألقت الضوء على مخرجات المبادئ التوجيهية الخاصة بـ «سلاسل الإمداد الغذائي المستدامة لتحقيق نظم غذائية صحية في سياق تغير المناخ»، مؤكدة على الترابط الكبير بين تغير المناخ والزراعة وأنظمة الغذاء والأنظمة الغذائية والتغذية.

وأكدت معالي مريم المهيري، التزام دولة الإمارات بهذا المسار، من خلال الحفاظ على البيئة وتوفير وتطبيق أحدث المعايير البيئية عبر كامل سلسلة القيمة الغذائية.

كما استعرضت معاليها سبل دعم دولة الإمارات المزارعين من خلال تسهيل عرض منتجاتهم في أسواق التجزئة، وتشجيع المجتمع على شراء المنتجات المحلية. بالإضافة إلى ذلك تطرقت معاليها إلى سلامة الغذاء، مؤكدة أنها ضمن أهم عناصر الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي لدولة الإمارات التي تهدف إلى خفض حوادث سلامة الغذاء بنسبة 35% بحلول عام 2021.

وحول التوصيات المقترحة في المبادئ التوجيهية حول تعزيز النظم الغذائية الصحية المستدامة من خلال التثقيف التغذوي، أشارت معاليها إلى جهود الإمارات في هذا الصدد، مستعرضةً سياسة النظام الوطني للزراعة المستدامة، وسياسة «توسيم القيم الغذائية للمنتجات» و«الدليل الإرشادي الوطني للتغذية»، بهدف حصول المواطنين على الأدوات اللازمة للحصول على المشورة الغذائية للمساعدة في تحسين الحالة التغذوية لمجتمع الإمارات من أجل مستقبل أكثر استدامة وصحة.

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