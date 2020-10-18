منصة «سداد أبوظبي» لإتمام عمليات الدفع رقمياً لجميع خدمات الشرطة

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت القيادة العامة لشرطة أبوظبي، بالتعاون مع هيئة أبوظبي الرقمية، توقيع اتفاقية، بشأن استخدام منصة «سداد أبوظبي» لإتمام عمليات الدفع الرقمي لجميع خدمات شرطة أبوظبي.

ويأتي توقيع الاتفاقية مع بنك أبوظبي الأول الشريك الاستراتيجي لمنصة «سداد أبوظبي»، وذلك ضمن إطار مبادرات التحول نحو المحافظ الرقمية بديلاً للدفع النقدي.

وتشكل منصة «سداد أبوظبي»، التي تم إطلاقها مؤخراً، عبر منظومة خدمات أبوظبي الحكومية الموحدة «تم» أحدث منصات الدفع الرقمية الموحدة لجميع الخدمات الحكومية في إمارة أبوظبي، وتوفر المنصة طريقة دفع جديدة كلياً، تتميز بسهولة استخدامها ومستواها العالي من الأمان، وتتيح للمتعاملين سداد رسوم جميع الخدمات الحكومية رقمياً في أي وقت وأي مكان، وتأتي المنصة في إطار الجهود، التي تبذلها حكومة أبوظبي للارتقاء بجودة حياة الناس وتسهيل وصول المتعاملين إلى الخدمات الحكومية بكل سهولة ويسر.

وأكد اللواء خليفة محمد مبارك الخييلي مدير قطاع المالية والخدمات بشرطة أبوظبي حرص شرطة أبوظبي على تقديم أفضل الخدمات الشرطية للمتعاملين.

وأعرب المهندس محمد عبدالحميد العسكر، مدير عام هيئة أبوظبي الرقمية عن سعادته لانضمام جهة حكومية جديدة كالقيادة العامة لشرطة أبوظبي لمنصة «سداد أبوظبي».

من جانبها قالت هناء الرستماني نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة ورئيس قطاع الخدمات المصرفية للأفراد في بنك أبوظبي الأول: يلتزم بنك أبوظبي الأول بدعم رؤية وتوجيهات قيادتنا الرشيدة التي تهدف إلى تعزيز التعاون بين مختلف الجهات للعمل على تطوير منظومة المدفوعات الحكومية في أبوظبي ودولة الإمارات العربية المتحدة.

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