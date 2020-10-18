شرطة دبي تطلق مبادرة لاستخراج شهادة «حسن سيرة وسلوك» للمواطنين

المصدر: دبي - البيان

أطلقت القيادة العامة لشرطة دبي مبادرة لاستخراج شهادة بحث الحالة الجنائية (حسن السيرة والسلوك) للمواطنين ممن لديهم سوابق جنائية وقضايا مالية بسيطة، بهدف مساعدة الراغبين منهم في العمل، في الحصول على وظائف وإشراكهم في المجتمع بشكل إيجابي.

وأفاد اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي في شرطة دبي، بأن المبادرة تأتي في إطار حرص القيادة العامة لشرطة دبي على إسعاد أفراد المجتمع من مختلف فئاته، والتيسير على الناس وفتح آفاق المستقبل لهم، والسعي إلى مساعدة المواطنين من أصحاب السوابق في القضايا البسيطة والقضايا المالية فقط، في الحصول على فرص عمل والمساهمة في إصلاحهم واندماجهم في المجتمع.

وأكد حرص القيادة العليا لشرطة دبي على مساعدة المواطنين ممن تورطوا في قضايا جنائية ومالية بسيطة من خلال إصدار شهادة بحث الحالة الجنائية (حسن السيرة والسلوك) للالتحاق بوظيفة، لافتاً إلى إمكانية تقديمهم لطلب الحصول على شهادة بحث الحالة الجنائية عبر الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي لشرطة دبي.

وذكر أن القيادة العامة لشرطة دبي تحرص دائماً على إطلاق المبادرات النوعية والتي من شأنها معالجة المشكلات ورفع معدلات السعادة والإيجابية، إلى جانب المساهمة في رفع نسب تعيين المواطنين في مختلف المجالات ليكونوا فاعلين في مجتمعهم ووطنهم.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز